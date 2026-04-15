鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 12:40

美國對伊朗海上封鎖全面生效，同步持續釋出外交談判訊號。美國中央司令部週二 (14 日) 表示，針對伊朗港口的封鎖行動「已全面落實」，完全切斷德黑蘭對外海運貿易，而該貿易約支撐其九成經濟活動。

美軍宣稱「已全面落實」伊朗港口封鎖 但首日至少有兩艘船通過荷姆茲 (圖：shutterstock)

目前白宮一方面強化軍事壓力，另一方面也釋出外交訊號，持續尋求與伊朗重啟談判，顯示策略上採取軍事與外交並行。

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美軍週一開始對伊朗海上實施全面封鎖，美國中央司令部司令庫珀 (Brad Cooper) 指出，美國軍隊已全面封鎖伊朗港口，保持了在中東的海上優勢，封鎖在總統川普下令後 36 小時內完成，並強調美方已「完全切斷」伊朗與外界之間的海上貿易往來。

美軍聲稱，封鎖行動動員超過 1 萬名士兵、十餘艘海軍艦艇與戰機，部署於阿曼灣與阿拉伯海，封鎖啟動首日，未有船隻成功突破，另有 6 艘商船被要求折返伊朗港口。

不過，海事情報公司 Windward 確認，在美方積極執法的第一個完整日內，至少有兩艘船通過該海峽，其中包括一艘受美國制裁的中國油輪 Rich Starry 號，該油輪於週二駛離海灣。

分析指出，這項封鎖行動可能進一步擾亂全球能源供應，並對中國與印度等主要伊朗石油買家帶來壓力，同時也增加國際關係的不確定性。

據智庫分析，伊朗每年約 1,097 億美元的海運貿易中，超過九成需經由荷姆茲海峽，且缺乏替代路徑。研究指出，此次封鎖每日可能造成約 4.35 億美元的經濟損失。