鉅亨網新聞中心 2026-04-15 15:00

全球新能源車產業競爭持續升溫，特斯拉 (TSLA-US) 與比亞迪 (002594-SZ) (BYDDY-US) 最新財報數據顯示，雙方在規模、獲利能力與資本結構上的差距與競逐正進一步拉開。根據 24 潮產業研究院 (TTIR) 統計，2025 年比亞迪在整體經營規模上已全面領先特斯拉，但在單車獲利與資本效率方面仍落後。

數據顯示，比亞迪 2025 年營收達 8039.65 億元，年增 3.46%，歸母淨利 326.19 億元，年減 18.97%；整體營收規模與新能源車收入均高於特斯拉，其中新能源車銷售收入達 6486.46 億元，較特斯拉高出 12.46%。銷量方面，比亞迪全年新能源車銷售達 460.24 萬輛，為特斯拉的 2.81 倍，顯示其在規模擴張上的優勢明顯。

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在儲能業務方面，比亞迪同樣超越特斯拉。2025 年比亞迪儲能系統出貨量超過 60GWh，較特斯拉的 46.7GWh 高出約 29%，反映其在新能源產業鏈延伸布局上的積極推進。

不過，在單車經濟效益上，特斯拉仍維持領先。統計顯示，2025 年特斯拉單車平均售價與單車毛利分別為 35.25 萬元與 5.71 萬元，約為比亞迪的 2.5 倍與 1.98 倍，凸顯其在品牌溢價與高端市場的優勢。

海外市場方面，特斯拉仍具規模優勢。2025 年特斯拉海外營收達 3317.59 億元，較比亞迪高出約 200 億元，但年減 7.63%；相比之下，比亞迪海外營收年增 40.05%，顯示其國際化擴張動能更為強勁。

資本支出與投資布局方面，比亞迪展現更積極策略。2025 年比亞迪對外淨投資達 1974.63 億元，年增 52.97%；特斯拉同期對外淨投資為 1087.92 億元，年減 19.44%，顯示雙方在成長策略上出現分歧。

然而，高速擴張亦帶來財務壓力。比亞迪 2025 年經營現金流淨額降至 591.36 億元，年減 55.69%，造血能力僅為特斯拉的 57.05%；截至 2025 年底，其資產負債率達 70.74%，較特斯拉高出 30.87 個百分點，資金淨值僅 235.98 億元，年減 70.48%，約為特斯拉的 22.57%。

供應鏈壓力亦浮現。2025 年中國多家車企承諾將供應商帳期控制在 60 天內，但比亞迪應付帳款週轉天數仍達 116.6 天，遠高於特斯拉的 59.85 天，顯示其在資金周轉上的壓力仍然顯著。

在人力與效率方面，比亞迪 2025 年裁員 9.93 萬人，員工規模年減 10.24%，為歷史最大規模裁員；相較之下，特斯拉員工規模年增 7.26%。人均產出方面，特斯拉員工人均創收 511.82 萬元 / 年，為比亞迪的 5.54 倍，顯示其營運效率明顯領先。