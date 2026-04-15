鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-15 10:35

美軍中央司令部周二（14 日）宣布，已完全切斷伊朗海上進出口貿易。 一名美國官員稱，自 13 日封鎖開始以來，美國海軍部隊已攔截 8 艘進出伊朗港口的油輪。

美軍已完全切斷伊朗海上進出口貿易，攔截8艘進出伊朗港口油輪。（圖：Shutterstock）

該美國官員說，在所有攔截中，美軍通過無線電與油輪船員取得聯繫，並指示其改變航向返回。所有油輪均遵從指示。

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美國總統川普稱，美國已於美國東部時間 13 日 10 時起封鎖所有進出伊朗港口的船舶。

英國海事情報公司 Windward 周二發布報告，稱美國封鎖所有進出伊朗港口的船舶封鎖後，仍有部分船舶進出荷姆茲海峽，通航並未因美國封鎖而完全停止。

Windward 同時觀察到船舶掉頭駛離、關閉自動識別系統、降低航速等異常行為。這表明隨著荷姆茲海峽被封鎖風險升高，相關船舶正在重新評估航線。