鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 12:50

最新數據顯示，今年第一季全球智慧手機市場自 2023 年來首見下滑，主要受到記憶體晶片供應緊缺，以及美伊戰爭推高成本影響。

市場研究機構 IDC 表示，在排名前五的品牌中，只有蘋果和三星實現增長，兩者出貨量均成長超過 3%，各自佔據約五分之一的整體出貨量，但整體市場下滑 4.1%，因此較中國同業對手在確保長期供應和應對成本激增方面更具優勢。

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由於零組件和物流成本飆升，從 Oppo 到小米等競爭對手今年出貨量大幅下降。

Nabila Popal 等 IDC 分析師說：「我們預計第一季的放緩只是 2026 年整體形勢的一個溫和先兆。在一些新興市場，漲幅高達 40% 至 50%，令需求顯著承壓。」

蘋果在中國市場表現強勁，iPhone 17 系列助力其在這一全球最大的智慧手機市場實現 30% 的增長。

IDC 表示，總部位於深圳的華為和榮耀在此期間的出貨量也有所成長，其中榮耀的海外擴張助力其出貨量年增長 24%。

不過，所有廠商都將不得不調整產品線，以應對預計將持續至 2027 年下半年的記憶體晶片荒的問題。

Counterpoint Research 上周發佈的數據也顯示，今年第一季全球智慧手機出貨量下滑 6%，但在市場份額排名中，蘋果仍領先於三星。 這兩家市場調研公司都將原因主要歸咎於記憶體成本飆升的影響。