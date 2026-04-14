鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-14 18:30

隨著市場對美伊重啟對話的預期升溫，緩解了對供應中斷的擔憂，國際油價於周二 (14 日) 亞洲交易時段走低，失守每桶 100 美元大關。布蘭特原油期貨下跌 0.80% 至每桶 98.57 美元，美國西德州中質原油下跌 2.13% 至 96.97 美元，回吐了前一交易日因衝突升級所帶來的漲幅。

此次價格回落的主因在於外交轉機。儘管上周末在巴基斯坦舉行的談判未能達成共識，但美國總統川普表示伊朗表現出達成協議的意願。據知情人士透露，雙方正討論在 4 月 7 日宣布的兩周停火期屆滿前，舉行新一輪面對面談判，目標是達成長期停火。

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美國副總統范斯表示，儘管先前談判未果，但美國對伊朗實施的石油封鎖增加了談判籌碼，有助於推動局勢降溫。

此前，由於美軍對荷姆茲海峽實施封鎖，導致油價一度飆升。荷姆茲海峽是全球關鍵的石油運輸航道，目前估計已有約 1000 萬桶的日產量受到波及。

與此同時，沙烏地阿拉伯正敦促美國解除封鎖並重返談判桌，擔心此舉可能促使伊朗破壞其他重要的航運路線。

除了地緣政治風險，需求端的疲軟也令油價承壓。國際能源總署 (IEA) 警告，這場衝突恐將抹去今年全球石油需求的所有增長，這將是疫情以來首次出現年度下滑。石油輸出國組織 (OPEC) 將第二季全球需求預測下調了每日 500,000 桶。