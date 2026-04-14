鉅亨網新聞中心 2026-04-14 16:20

匈牙利大選變天後，《大西洋月刊》專職撰稿人 Isaac Stanley-Becker 撰文指出，歐爾班 (Viktor Orban) 的失敗不僅是其個人 16 年統治的終結，對於曾深陷匈牙利政治博弈的川普與其副手范斯 (JD Vance) 而言，更是一場前所未有的慘重挫敗。

《大西洋月刊》：歐爾班的失敗給MAGA運動傳遞的訊息(圖:shutterstock)

作者觀察到，川普與范斯將歐爾班的連任視為一場美國「國內政治」的延伸。川普不僅多次在社群媒體發文支持，甚至動用國務卿馬可 · 盧比歐 (Marco Rubio) 前往布達佩斯簽署核能協議以示支持，並在選前最後一刻含糊承諾若歐爾班連任將提供美國的「全部經濟實力」作為援助。

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作者認為，這種美國領導人公開且高調干預外國選舉的行為極為罕見，尤其是當他們支持的候選人最終遭遇慘敗時，川普很難像過去一樣輕易撇清關係。

Stanley-Becker 指出，在過去十年間，歐爾班將匈牙利變成了川普如今在美國推行的各項政策的「試驗場」，包括擴張行政權力、打壓大學與公民社會機構。歐爾班建立了一個龐大的智庫與政府資助機構網絡，旨在拉攏並培養「讓美國再次偉大」(MAGA) 運動的領袖，形成了一個緊密的「華盛頓—布達佩斯」關係網。

但情報分析顯示，川普的干預可能適得其反。當川普在 Truth Social 上做出經濟承諾後，匈牙利社群媒體上的負面評價在一小時內激增了 47%，顯示選民對其動機深感懷疑。此外，范斯親自前往助選，雖直呼歐爾班之名以示親暱，卻與歐爾班強調「捍衛主權」的立場相悖，引發西方外交官的質疑。

作者在競選現場觀察到，歐爾班顯得沮喪且防備，集會氣氛顯得不自然，如同電影中的「肥皂劇效應」。隨著反對派毛焦爾 (Peter Magyar) 的勝利，作者預期這個支撐國際極右翼集團的智庫體系將因資金中斷與調查而徹底瓦解。