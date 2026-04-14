鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 17:48

進入 2026 年第二季，全球經濟數據表現穩健，企業基本面展現韌性，特別是人工智慧（AI）持續引領投資熱潮並推升獲利成長，富達國際卻認為不容樂觀，受中東局勢、油價波動及央行政策不明影響，近期市場波動恐顯著加大；至於油價，預期將維持在每桶 80 至 90 美元區間，過去平均 60 美元的價位是「回不去了」。

富達全球動能多元基金經理人張宇翔強調，第二季重點不在於經濟衰退與否，而在於如何因應多重風險發酵下的結構性調整。富達建議投資人應聚焦 AI 主線，並透過多元配置如現金、美元及短天期通膨連結債券，以應對潛在的停滯性通膨風險，並在市場修正時積極尋找布局亞洲股市與能源轉型題材的機會。

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張宇翔表示，地緣衝突延燒使油價成為當前市場最大的風險傳導因子。儘管全球經濟正逐步消化能源衝擊，但受限於基礎設施損損與補庫存需求，油價預期將維持在每桶 80 至 90 美元區間，遠高於過去 60 美元的平均水準，這將持續對全球經濟成長形成壓力，並延後通膨回落的時間。

在此背景下，停滯性通膨的疑慮正在升溫。張宇翔分析，各國央行政策將出現明顯分歧：美國聯準會（Fed）在就業與通膨間權衡，短期可能傾向觀望；歐洲央行受能源衝擊直接，立場偏向鷹派；新興市場則面臨匯率穩定與物價抑制的雙重挑戰。政策不確定性將使市場情緒維持反覆。

儘管短期變數眾多，AI 仍是確定性最高的長期趨勢。張宇翔指出，AI 技術革命正推動產業進入 K 型發展模式。隨著企業資本支出大增，具備技術紅利與數據優勢的企業將持續勝出，而部分缺乏核心競爭力的企業則可能面臨現金流與商業模式轉型的壓力。

在布局策略上，富達建議首選 AI 基礎設施相關領域。目前市場仍處於投資初期，對晶片、儲存設備、資料中心及電網的需求依然強勁，半導體與電力建設具備長期成長空間。至於軟體領域，則需挑選具備獨特數據資產或符合監管導向的龍頭企業。

針對波動加劇的市場環境，富達建議採取三大策略強化韌性。首先是強化防禦配置，投資組合應適度納入現金、美元及大宗商品，並配置非投資等級債以追求收益穩定，投資等級債則作為震盪時的防護。

其次，投資人應善用短期政治事件導致的修正機會。張宇翔指出，歷史經驗顯示地緣衝突引發的下跌多具暫時性，當前部分亞洲股市與 AI 族群評價已回落至具吸引力的區間，提供中長期布局良機。同時，能源安全議題的發酵，也將加速全球能源轉型，帶動再生能源與相關產業的長期價值浮現。

總結第二季投資方向，張宇翔認為在 AI 動能延續但通膨風險升溫的環境下，市場走勢將更趨複雜。投資人應透過多元資產配置，兼顧成長性與防禦性收益，並以紀律性策略掌握市場回檔的進場機會，方能應對 2026 年充滿變數的第二季。