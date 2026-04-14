鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 12:04

新加坡中央銀行周二 (13 日) 宣布緊縮貨幣政策，調高匯率政策區間的「斜率」，警告中東衝突引發的能源價格飆升，可能刺激核心通膨上揚。

因應油價衝擊！新加坡央行緊縮貨幣政策 首季GDP季比萎縮0.3%(圖:Shutterstock)

新加坡金融管理局 (MAS) 以匯率而非利率作為政策工具，這次僅針對匯率政策區間的斜率略微調整，區間的寬度及中點則維持不變，這次決議大致符合分析師預期。

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MAS 每年開會四次，去年 1 月與 4 月曾兩度放寬政策設定以支持經濟成長，之後就一路維持不變至今，顯示這個依賴貿易的國家面對美國總統川普掀起的貿易戰，大致保有抵禦力。

但今年起，由於中東衝突顛覆了全球成長與通膨展望，以及供應鏈中斷與能源價格波動，新加坡處境顯得格外脆弱。

MAS 表示，「通膨與成長前景面臨相當大的風險」，並指出中東局勢「正在演變且仍存在高度不確定性」。

根據新加坡貿易與工業部同日公布的初步預估，今年第 1 季國內生產毛額 (GDP) 較 2025 年第 4 季萎縮 0.3%。

其中，製造業單季大幅下滑 4.9%，較前一季 (10 月至 12 月) 的 4.5% 成長明顯降溫，當時正是新加坡工廠從人工智慧 (AI) 熱潮受益的時期。