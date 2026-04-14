鉅亨買基金 2026-04-14 16:50

1. 強勢王是什麼？

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強勢王的核心，不只是幫你挑出一檔基金，而是以「 投資組合 」的方式，將市場、基金與投資策略整合在一起，並由 投研團隊定期檢視 組合中的基金，確認是否仍具備 市場競爭力與強勢表現 。這樣的設計有助於降低自行追蹤市場與汰弱留強的負擔，不必反覆擔心手中基金是否已逐漸落後，或是否仍符合當前市場主線。換句話說，強勢王的價值不只在於提供一組基金名單，而是在於協助一次完成資產配置，同時有效率的方式回應投資過程中最常見的幾項核心痛點。

第一，解決「選市場與選基金」的焦慮

很多人一開始卡住的，其實不是不想投資，而是根本不知道該從哪裡開始。到底現在該投哪個市場？又該選哪一檔基金？光是這一步，往往就讓人選到很頭痛。強勢王就是希望幫大家把這件事變簡單。它會由 投研團隊 從全球趨勢、景氣循環和資產配置的角度出發，挑選出 具潛力的市場與基金 ，再組成投資組合。對投資人來說，不用再自己從一大堆標的裡反覆比較，也不用煩惱該怎麼分散配置，一次就能把投資方向先安排好。

第二，解決「進場時機」的猶豫

明明認同市場機會，卻因為擔心買在高點而遲遲不敢行動。強勢王提供更靈活的投資節奏，投資人可以選擇 單筆投入 ，也能搭配「 月月扣 」定期扣款，依照自己的資金狀況與投資步調安排進場方式，而不是只能被迫用單一模式進場，讓投資計畫不再因為觀望而停滯。

第三，解決「市場修正時，容易被情緒左右」的痛點

投資最難的，往往不是進場，而是市場下跌的時候該怎麼做。很多人平常都知道逢低布局是對的，但真的遇到市場震盪時，還是很容易受到情緒影響，不是停扣，就是不敢加碼，最後反而錯過了更好的布局時機。強勢王透過「 強勢超底 」機制，讓投資人可以在 市場下跌時，依照事先設定的跌幅條件，自動分批加碼 ，幫助自己克服原本可能出現的恐慌停扣或贖回行為，真正落實投資紀律。

2. 五大投組一次到位，不同投資需求都能找到適合的策略

由於每個人的目標、風險偏好與資金需求各不相同，適合的配置方式自然也不會只有一種。基於這樣的設計邏輯，強勢王進一步規劃出五大投資組合，讓不同類型的人都能找到貼近自身需求的配置方向。其中，五大投組中的「 未來科技王 」、「 台股明星隊 」與「 一軍大聯盟 」，都屬於 全股票 型投組，核心特色在於聚焦 長期成長趨勢明確 、 市場回檔後修復力較強 ，且 兼具成長動能與韌性 ，較適合願意承受較高波動、以追求資產成長為目標的積極型投資人。這三個投組的主要差別，在於你想把成長機會放在哪一個市場主軸上。若看好 全球軟硬體 科技趨勢，又希望 分散不同市場 ，可以選擇「 未來科技王 」。若主要想布局 台灣 市場，並聚焦 科技 與 硬體 相關產業，「 台股明星隊 」會更直觀。若希望掌握 全球核心產業 的成長機會，走相對均衡的配置方向，「 一軍大聯盟 」更具代表性。對於不希望波動太大、想在成長與防禦之間取得平衡的人，「 配置常勝軍 」會更具吸引力，因為它透過股票、債券等資產搭配，讓整體配置更有進可攻、退可守的特性，適合重視穩健累積資產的人。至於希望投資除了資本成長之外，還能兼顧 現金流需求 ，「 收息大管家 」會更符合，讓你在參與市場的同時，也能感受到現金流帶來的回饋。整體來看，無論是不同人生階段、不同風險偏好，還是不同投資目的，都能在強勢王找到相對適合自己的資產配置方向。

3. 有紀律地持續投入，長期下來更容易累積出可觀的資產

選好適合的投組後，接下來真正會影響長期結果的，往往就是投入方式。即使是同一組配置，進場節奏不同，最終累積出來的成果還是可能差很多。強勢王和一般投資方式最大的不同，就在於投入節奏更有彈性。開啟第一筆申購後，可依照自己的資金安排與風險承受度， 自行決定是否搭配月月扣，或進一步開啟逢低自動加碼的「強勢超底」機制 ，讓整體參與方式更貼近自己的需求。

這樣的彈性設計，放到長期回測裡來看，差異就會更明顯。以 1967 年至今的台灣加權股價指數為基礎，進一步採用滾動 10 年、20 年、30 年的方式進行回測，不只看單一時間點進場後的結果，而是把不同起始時間都納入比較，觀察在不同市場階段下，各種投入方式累積資產的表現差異。在單筆申購、定期定額，與強勢超底設定為下跌 8% 加碼，且每次投入金額皆同為 1 萬元的條件下，若套用強勢王可提供的四種投入情境，最終累積出來的資產規模明顯不同。從結果來看，不論是滾動 10 年、20 年或 30 年， 同時搭配單筆、月月扣與強勢超底，整體資產累積表現都相對突出 ，顯示當投入節奏安排得更完整，不只有機會放大長期累積效果，讓整體過程更有方向，執行上更有紀律。

鉅亨投資策略

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有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

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