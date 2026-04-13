鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 05:50

美國對伊朗港口實施海上封鎖後，全球油價再度劇烈波動。綜合外電報導，受美國與伊朗談判破裂影響，市場憂心供應進一步中斷，國際油價週一 (13 日) 大漲約 4%，延續自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來的高度震盪走勢。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 4.16 美元，漲幅 4.4%，收在每桶 99.36 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 2.51 美元，漲幅 2.6%，收在 99.08 美元。

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盤中漲勢更為猛烈，Brent 一度上漲逾 8 美元，WTI 更曾飆升超過 9 美元，反映市場對供應風險的高度敏感。

此次價格上揚主因在於美軍開始封鎖離開伊朗港口的船隻，引發德黑蘭方面對波斯灣鄰國的報復威脅。市場人士指出，自戰事爆發以來，全球油氣供應已出現史上最大規模干擾之一，尤其是荷姆茲海峽通行受阻，該水道承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸。

川普表示，週日共有 34 艘船通過荷姆茲海峽，但此數據未獲外界證實；相較之下，正常情況下每日通行船隻超過 100 艘，顯示運輸量明顯萎縮。

儘管現貨市場價格持續飆升，但期貨市場投資人態度相對謹慎，部分原因在於川普對戰局的發言反覆不定，時而釋出強硬威脅，時而暗示可能迅速達成協議，使市場預期出現分歧。

能源價格上漲已對全球經濟造成壓力。在美國，汽油與柴油價格升至 2022 年俄烏戰爭以來高點，消費者開始減少用油支出。歐盟委員會主席烏蘇拉 · 馮德萊恩表示，自戰爭爆發以來，歐盟化石燃料支出已增加 220 億歐元 (約 257 億美元)，呼籲成員國協調能源政策以應對成本壓力。

供應端亦出現調整跡象。沙烏地阿拉伯表示，5 月對中國的原油出口將下降；石油輸出國組織則將第二季全球石油需求預測下調 50 萬桶 / 日，顯示高油價已開始抑制需求。

另一方面，國際能源署 (IEA) 署長法提赫 · 比羅爾表示，成員國可能釋出戰略儲備以穩定市場，但希望無需動用此措施。

在現貨市場方面，運往歐洲的即期原油價格已飆升至每桶約 150 美元的歷史高位。RBC 資本市場分析師指出，若美國封鎖措施持續並落實，期貨與現貨價格之間的落差可能迅速收斂。

市場同時關注軍事風險升高。川普警告，任何接近封鎖區域的伊朗快艇都將被摧毀。不過北大西洋公約組織盟國表態不會參與封鎖行動，僅考慮在衝突結束後介入。

儘管緊張局勢升溫，部分市場人士仍對局勢持審慎樂觀態度。瑞穗證券能源期貨主管指出，目前停火狀態仍在維持，雙方似乎仍持續對話，顯示衝突或仍存在降溫空間。