鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 02:30

上周暫時叫停的美伊戰爭，不僅打破中東石油與天然氣生產國之間維持數十年的微妙平衡，更徹底改寫當地能源地緣版圖。

《彭博資訊》報導，即便當前脆弱的停火得以維持，一種充滿不安的「新常態」也已形成，為下一輪衝突埋下了難以消除的伏筆。

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作為危機核心的荷姆茲海峽，在歷史上首次被伊朗實質關閉，導致全球近五分之一的石油和天然氣供應被困在波斯灣內，對全球經濟造成了毀滅性的連鎖衝擊。

德黑蘭方面已明確釋放出訊號，希望在未來的和平協議中保留對海峽的控制力，甚至提出向過往船隻收取通行費的構想，而美國總統川普則強硬敦促全面重啟水道，並宣布自周一 (13 日) 起動用海軍進行封鎖，這讓局勢進一步緊繃。

這場衝突暴露波斯灣國家能源基礎設施的極度脆弱性，沙烏地阿拉伯、阿聯等美國盟友長期奉行的「避免直接對抗」默契宣告瓦解，各國被迫重新審視自身的生存戰略，一場圍繞能源出口路線的重構正在悄然展開。

長達六周的戰火將伊朗與其鄰國之間的深層裂痕暴露無遺。過去，沙國、阿聯、卡達等國雖與伊朗存在分歧，但基於維護共同經濟利益的默契，始終避免正面軍事衝突。

然而，這場戰爭打破了這一禁忌，伊朗證明其不僅有意願，更有能力打擊整個地區的關鍵基礎設施。戰爭期間，伊朗的飛彈和無人機跨越國界，精準攻擊波斯灣各國的數十個目標，導致每天約 1100 萬桶的石油產量和卡達所有 LNG 生產一度被迫停產。

對於身為 OPEC 領導者的沙國而言，這場危機尤其刺痛。即便是其耗費巨資打造的「東西輸油管」，也在美伊宣布停火後的數小時內遭到攻擊，導致日輸送量減少約 70 萬桶，這也殘酷地證明，在現代化的遠程打擊手段面前，沒有任何一個設施是絕對安全的，所謂的「避風港」已不復存在。

荷姆茲海峽的關閉不僅是戰術封鎖，更是對全球能源供應鏈的極限壓力測試。

作為全球能源的大動脈，海峽的斷流引發了劇烈恐慌。布蘭特原油期貨價格應聲跳漲，一度衝破每桶 140 美元的關口，創多年新高，歐洲天然氣價格也隨之翻倍。這種衝擊迅速沿著供應鏈向下游傳導，從化肥、塑膠到紡織品，全球製造業面臨成本飆升的劇痛。

航運巨頭也紛紛暫停途經荷姆茲海峽的航線，導致海運保險費率飆升，運輸成本呈指數級增長。這種混亂迫使亞洲主要進口國如日本、南韓和印度，不得不緊急重新評估其能源安全戰略。

對這些高度依賴中東能源的亞洲經濟體而言，這場危機無異於一記警鐘，提醒它們在地緣政治日益動盪的時代，過度依賴單一能源通道蘊含著巨大的系統性風險。

面對「無路可退」的窘境，波斯灣國家正加速從被動防守轉向主動突圍，試圖建構一個「後荷姆茲時代」的能源出口網路。沙國正全力修復並擴容其東西輸油管，力求將更多的原油通過紅海沿岸的延布港輸出，以避開波斯灣的險惡水域。

阿聯則依托通往富查伊拉港的輸油管，試圖將更多的原油直接輸送至阿曼灣，面向印度洋開放。

更激進的方案也在醞釀中，包括興建連接波斯灣國家與地中海的跨國陸路管線網絡，甚至利用卡車將原油運往約旦或敘利亞的港口。這些計畫雖在政治上極為敏感且工程浩大，但在「石油生命線」隨時可能被掐斷的現實威脅下，曾經的奢望正轉變為不得不為之的戰略投資。

阿聯國家石油公司高層表示，將關鍵水道武器化是不可容忍的，確保能源安全已成為波斯灣國家的最高行動綱領。

美伊戰爭的長遠影響或許將加速全球能源轉型的腳步。對波斯灣產油國而言，危機發生的時機極為糟糕。

就在全球主要進口國因氣候變遷和能源安全雙重考量，逐步減少對化石燃料依賴的當下，荷姆茲海峽的不確定性無疑加劇了市場的不安。長期來看，這不僅會推高地緣政治風險溢價，更可能促使消費國加快尋找替代能源的步伐，從而永久削弱波斯灣石油的長期市佔率。

這種經濟上的不可持續性，迫使沙國和阿聯等國在追求經濟多元化的道路上跑得更快。二者深知，如果不能在未來數十年內成功轉型，單一的石油經濟將在下一次類似的危機中面臨崩潰。