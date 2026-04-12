鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-12 17:30

美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行了長達 21 小時的馬拉松式高層談判後，最終因雙方在核武承諾及區域安全議題上存在嚴重分歧，未能達成任何正式協議。美國副總統范斯 (JD Vance) 於周日 (12 日) 早晨宣布，由於德黑蘭方面拒絕接受美方提出的長期條款，他已率領代表團啟程返美。

談判破裂！美伊立場差距仍大 全球能源危機持續(圖:shutterstock)

美方「最終提議」：核武承諾成紅線

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此次會談是自 1979 年伊斯蘭革命以來，美伊兩國間最高層級的直接接觸。代表美國的副總統范斯在登機前對媒體表示，美方已提出了「最優且最終的報價」，並強調這是一個簡單的理解方法，現在取決於伊朗是否接受。

范斯明確指出，談判的癥結在於美國要求伊朗做出「根本性的意志承諾」，不僅是現在，而是長期確保不研發核武器，也不尋求獲取能迅速製造核武的工具。美方認為，儘管伊朗的部分核基礎設施在先前的軍事打擊中已被摧毀，但德黑蘭缺乏長期放棄核野心的誠意。范斯直言：「協議未達成對伊朗來說是比對美國更壞的消息」。

伊朗採取「不急於求成」策略

針對美方的強硬態度，伊朗方面展現出並不急於達成協議的姿態。伊朗外交部發言人巴蓋里 (Esmaeil Baghaei) 指出，沒有人預期單次會議就能解決所有問題，德黑蘭對與巴基斯坦等區域盟友的後續接觸保持信心。

伊朗官員透過官媒表示，伊朗在談判中提出了「合理建議」，而美國提出的則是「不合理的要求」，這阻礙了談判進度。

德黑蘭方面強調，目前的「球在美國這邊」，若美國不採取務實態度並同意合理的協議，局勢將難以改觀。伊朗的訴求不僅限於核議題，還包括要求釋放被凍結的海外資產、支付戰爭賠償，以及實現涵蓋黎巴嫩在內的全面停火。

荷姆茲海峽與能源安全

這場始於 2 月 28 日的戰爭，已導致全球能源危機。由於伊朗對荷姆茲海峽實施封鎖，全球約 20% 的石油和天然氣運輸受到威脅。伊朗方面警告，只要美國不同意合理協議，海峽的緊張局勢就不會改變。

儘管美國宣稱其驅逐艦已成功通過海峽，但伊朗伊斯蘭革命衛隊對此予以否認，並警告任何對其控制權的挑戰都將遭到「堅決且強力的回應」。

分析指出，隨著美國代表團在未達成「安全通行」協議的情況下離開，石油市場的「戰爭溢價」恐將持續存在。

以色列的強硬立場與調解人的呼籲

在伊斯蘭馬巴德談判進行的同時，中東戰火並未平息。以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 重申，以色列將繼續對抗伊朗的「恐怖政權」及其代理人，並拒絕與黎巴嫩真主黨達成停火。儘管伊朗主張停火協議應涵蓋黎巴嫩，但美以雙方均對此持否定態度，以色列軍隊亦持續打擊黎巴嫩南部。

作為此次會談的斡旋者，巴基斯坦外交部長達爾 (Ishaq Dar) 強烈呼籲美伊雙方恪守停火承諾，並繼續透過對話尋求持久和平。他強調，巴基斯坦將繼續發揮便利化作用，協助兩國接洽。

川普宣稱「已經獲勝」

對於談判破裂，美國總統川普展現出滿不在乎的態度，聲稱「是否達成協議對我來說沒有區別」，並堅稱美國在軍事上已經擊敗伊朗，「我們已經贏了」。然而，與此同時，美國政府正積極為潛在的敵對行動復燃做準備。川普提到，美方正在「裝載船隻」補充彈藥和武器，以應對停火協議可能出現的全面崩潰。