鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 17:20

據《彭博》報導，在波斯灣緊張局勢升溫、荷姆茲海峽面臨封鎖之際，阿拉伯聯合大公國的阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 正採取一種被稱為「暗影轉運」(Dark Transits) 的策略，悄無聲息地將石油與天然氣送往急需能源的客戶手中。

這項大膽的舉動是為了避開伊朗海軍與美國軍艦的干擾，凸顯了產油國在區域衝突中維持經濟命脈的迫切性。

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與其他依賴租賃油輪的中東產油國或西方貿易商不同，ADNOC 擁有更高的靈活性。由於大多數油輪船東因風險過高而拒絕進入海域，ADNOC 則利用其航運與物流部門擁有的 Navig8 公司，以及合資夥伴萬華化學集團控制的船隊進行運輸。這些船隻涵蓋了原油輪、成品油輪及氣體運輸船。

為了降低風險，ADNOC 採取了「短程往返」(shuttle runs) 模式。油輪在穿越荷姆茲海峽後，通常會在阿曼的富吉拉 (Fujairah) 或蘇哈爾 (Sohar) 等較安全的海域將貨物轉運至客戶的油輪，或者直接航向印度西岸。這種模式讓船隻能迅速返回波斯灣重新裝載，最大化利用地理接近的優勢。

「暗影航行」的核心在於關閉船舶自動識別系統 (AIS) 的轉發器。根據追蹤數據與衛星影像顯示，ADNOC 的液化天然氣 (LNG) 船隊在接近荷姆茲海峽東部入口時會停止發送信號，等進入波斯灣內的達斯島 (Das Island) 裝載貨物並重新穿過海峽、進入阿曼灣後，才會再次啟動信號。

卡達也採取了類似的隱密行動。例如，其 LNG 運輸船「Al Rayyan」號在 5 月 22 日左右停止廣播信號，隨後被發現已通過荷姆茲海峽，前往其主要客戶中國。

這項大膽戰術的背後有其政治與經濟動機。阿聯於 5 月 1 日正式退出石油輸出國組織 (OPEC)，為了增加出口量並維持市占率，ADNOC 表現出更高的冒險意願。分析師指出，由於儲油能力有限，產油國面臨著必須將產品推向市場的巨大壓力。