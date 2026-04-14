股價一年來漲逾八倍！燃料電池巨擘Bloom Energy拿下甲骨文大單應聲再飆

鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 15:16

燃料電池大廠 Bloom Energy(BE-US)周一 (13 日) 宣布與甲骨文 (ORCL-US) 擴大合夥關係，將供應多達 2.8GW 的燃料電池系統，以支應甲骨文的人工智慧 (AI) 資料中心運作，消息帶動 Bloom Energy 盤後大漲 15.4% 並創新高。

股價一年漲逾八倍！燃料電池巨擘Bloom Energy拿下甲骨文大單應聲再飆 (圖:Shutterstock)

根據協議，Bloom 的燃料電池將支援甲骨文在美國的專案，並協助滿足甲骨文雲端基礎設施的需求。雙方初步簽約已簽約電力為 1.2GW，目前正在持續部署，並將延續至明年。

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Bloom 股價周一盤後上漲 15.4%。甲骨文盤後也漲 2%，該股在正規交易時段大漲 12.7% 至每股 155.62 美元，為標普 500 指數周一表現最佳的個股。

Bloom Energy 主要生產固態氧化物燃料電池系，為資料中心、半導體製造、公用事業及其他商業和工業領域提供現場電力。該公司總部位於矽谷，在全球擁有超過 2000 名員工。

在資料中心加劇能源供給短缺的情況下，Bloom 股價表現傲人，過去一年來累計上漲超過 845%，今年來也已翻倍上漲。

Bloom 表示，與甲骨文擴大夥伴關係凸顯自己有能力提供快速、可靠的電力並滿足 AI 工作負載的需求。這類工作負載需要傳統電網無法提供的快速、負載追隨 (load-following) 的電力支援。