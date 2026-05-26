鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 13:30

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 周一 (25 日) 表示，不論是透過外交協議還是軍事力量，荷姆茲海峽都將重新開放。他在訪問印度城市齋浦爾期間對媒體強調，海峽目前的封鎖狀態是「非法且不可持續的」，對全球而言更是「不可接受」的行為。

目前，美國與伊朗代表正在卡達進行談判，旨在敲定一份初步框架文件的具體內容。儘管外界對達成協議抱持期待，導致原油價格一度大跌近 7%，但魯比歐的表態相對謹慎。他指出，目前的討論仍處於對文件措辭進行微調的階段，而非實質性談判的突破，預計還需要數天時間才能完成最終定稿。

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與此同時，區域情勢依據高度緊張。在魯比歐發表上述評論前，美軍中央司令部 (CENTCOM) 已對伊朗境內的飛彈發射場，以及試圖在波斯灣布雷的伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 船隻進行了軍事打擊。

魯比歐強調，軍事行動與外交談判是並行不悖的，美軍的打擊並不代表外交大門關閉，但也清晰釋放出華盛頓的耐心有限，恢復航行的時間表將以「天」而非「周」來衡量。

魯比歐「不論如何 (one way or another)」的說法，是美方迄今最明確的警告：若外交手段無法在短期內奏效，美國已準備好透過持續的軍事力量來強制開啟這條全球能源命脈。