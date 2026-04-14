鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 11:00

《MarketWatch》報導，OpenAI 與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 的長期合作關係，可能正面臨壓力。據 CNBC 周一 (13 日) 消息，OpenAI 正轉向亞馬遜 (AMZN-US) 以支撐其成長。

OpenAI不再需要微軟？攜手亞馬遜升高AI競爭態勢(圖：Shutterstock)

OpenAI 營收長 Denise Dresser 在周日的一份內部備忘錄中指出，與亞馬遜的合作是開啟企業市場中 AI 變現力的關鍵。她並表示，微軟在某些程度上限制了 OpenAI 接觸企業客戶的能力。根據報導，許多企業客戶正透過亞馬遜雲端服務 (AWS) 旗下 Bedrock 平台使用 OpenAI 模型，而她形容相關需求「驚人」。

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企業市場已成為 AI 龍頭競逐主導地位的關鍵戰場。2026 年前幾個月，Anthropic 營收快速成長，令市場驚艷。Dresser 在備忘錄中指出，Anthropic 在算力布局上出現「策略性失誤」，未能取得足夠的運算資源，並補充，「市場仍有機會由我們拿下，現在關鍵在於執行。」

她也批評 Anthropic 的策略建立在「恐懼、限制，以及少數菁英應控制 AI」的理念上。

去年 10 月，OpenAI 正式轉型為公益公司 (PBC)，降低了微軟對其影響力，也讓 OpenAI 能從更多雲端服務商取得算力資源。

微軟自 2019 年起投資 OpenAI，累計投入約 130 億美元，但雙方關係逐漸轉為「亦敵亦友」。原因在於微軟也將算力資源投入自家專案，例如 Copilot。

隨著微軟控制力下降，OpenAI 正加強與亞馬遜的合作。去年 11 月，OpenAI 與亞馬遜簽署一項價值 380 億美元的協議，使用輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 晶片進行 ChatGPT 的訓練與推論。

今年 2 月，亞馬遜宣布計劃對 OpenAI 投資最高 500 億美元，並提供 2 GW 的 Trainium 算力。Trainium 是 AWS 自研 AI 晶片。

作為合作的一部分，AWS 與 OpenAI 正共同打造專屬的代理型 AI 環境與功能，提供給 Bedrock 客戶。

今年以來，亞馬遜股價上漲 5.9%，而微軟下跌 18.7%。相比之下，標普 500 指數 2026 年以來幾乎持平。