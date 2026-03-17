鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-17 12:00

澳洲央行 (RBA) 周二 (17 日) 一如市場預期宣布升息 1 碼，將指標利率從 3.85% 上調至 4.1%，並稱中東衝突正帶來雙向的重大風險，持續高油價將加劇通貨膨脹，即使澳洲通膨率自 2022 年高點以來已經大幅回落，但在 2025 年下半年卻顯著回升。

中東衝突構成雙向重大風險！澳洲央行宣布升息1碼符預期 警告通膨風險傾向上行(圖:shutterstock)

RBA 表示，今日升息決議為多數票通過，5 位委員投票贊成升息 25 個基點，4 位委員反對。中東衝突導致燃料價格大幅上漲，若持續下去，將推高通膨。

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RBA 說：「中東局勢發展仍高度不確定，但在多種可能的情景下，都可能加劇全球和國內的通脹。今年金融狀況略有收緊，但貨幣政策緊縮程度尚不確定。衝突持續時間更久或更嚴重，都可能會給全球能源價格帶來進一步上行壓力。」

RBA 也指出，近期一系列經濟指標顯示，潛在通膨壓力再次抬頭，部分反映了經濟內部產能約束的加劇。委員會認為通膨率在高於央行 2-3% 目標區間的時間恐長於此前預期，且風險已進一步向上行傾斜。