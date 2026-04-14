鉅亨網新聞中心 2026-04-14 15:10

南韓半導體龍頭三星電子爆發嚴重勞資衝突，工會強硬要求提撥 15% 營業利潤作為績效獎金，導致談判全面破裂並升高罷工風險。此舉引發全球半導體業高度關注，市場憂心高額分潤恐排擠研發資源，進一步削弱三星在 AI 競賽中的競爭力與長期成長動能。

三星爆勞資對峙！工會喊分15%獲利 專家警告：恐掏空AI研發戰力。(圖:shutterstock)

三星電子第一季獲利達 57.2 兆韓元，創下歷史新高，推算今年總獲利預計可達 250 兆韓元。這份亮眼的財報表現，成為工會談判的籌碼。據悉，工會起初提出的訴求為 10% 營業利潤消獎金上限，但在業績公布後隨即「加碼」至 15%。

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若以半導體部門約 270 兆韓元的年利潤估算，獎金總額將高達 40.5 兆韓元，這筆金額不僅是三星去年發放給 400 萬名股東紅利的四倍，更超過了公司去年度 37.7 兆韓元的研發投入總額。

最令業界驚訝的是工會試算的個別獲利。若按此比例分紅，記憶體部門員工平均每人稅前可領到約 6.2 億韓元（約新台幣 285 萬元）。相較之下，競爭對手 SK 海力士目前的標準僅為 10% 營業利潤加上股票選擇權模式。

業界分析指出，40 兆韓元足以收購一家具備全球競爭力的半導體公司或頂尖 AI 企業，如 2020 年 SK 海力士收購英特爾 NAND 業務也僅花費 10.3 兆韓元，三星若將大量資金轉向獎金發放，恐嚴重影響未來的投資佈局與併購計畫。

目前三星工會成員超過 6.6 萬人，高達 93.1% 的成員贊成罷工，隨時可能重演 2024 年的無限期總罷工。一旦生產線停擺，全球半導體供應鏈將面臨巨大衝擊，從汽車到消費電子產業都難以倖免。