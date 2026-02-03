鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-03 14:20

澳洲央行 (RBA) 周二 (3 日) 宣布將利率上調 25 個基點，符合市場預期，央行預計預計未來可能進一步升息，以抑制其認為日益頑固的通膨。

央行利率決策委員會周二一致決定，將基準現金目標利率從 3.65% 上調至 3.85%。這是澳洲自 2023 年 11 月以來、睽違超過兩年的首次升息，象徵著澳洲現代史上最短降息周期的終結。

此次升息決定使澳洲在國際貨幣政策中顯得尤為特別。當美國、英國及加拿大等國正考慮降息或處於停頓期時，澳洲成為少數逆勢緊縮的已開發經濟體。消息公布後，澳幣兌美元匯率應聲勁揚逾 1%，16 個月來首度觸及 0.70 美元大關。

RBA 總裁布洛克 (Michele Bullock) 在會後記者會上表示，最新數據顯示通膨脈動「過於強勁」，董事會無法坐視通膨再次失控。澳洲 2025 年 12 月的 CPI 攀升至 3.8%，核心通膨達 3.4%，均高於央行設定的 2% 至 3% 目標區間。

此外，澳洲勞動力市場表現異常強勁，失業率意外降至 4.1% 的 7 個月低點，加上私部門需求成長快於預期，顯示經濟產能壓力仍大。布洛克指出，雖然她能感同身受借款人的經濟壓力，但若任由物價高漲，對整體經濟及家庭生活的傷害將會更深遠。

然而，這對房貸持有者則是沉重打擊。據估計，對於 60 萬澳幣貸款的家庭，每月最低還款額將增加約 90 澳幣；雪梨地區的借款人每月還款負擔甚至可能增加逾 156 澳幣。經濟學家指出，對於剛從長期固定利率轉為浮動利率的家庭以及小企業而言，壓力正持續爆發。