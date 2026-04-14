鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 10:00

CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (13 日) 表示，在地緣政治緊張升溫之際，華爾街仍展現韌性，顯示投資人關注的焦點已不在伊朗戰爭本身，而是影響股市估值的關鍵因素——利率。

他指出，「我認為我忽略了低利率的力量，這正是多頭在看似應該潰敗時仍持續勝出的原因。別想得太複雜，如果利率正在飆升，現在的市場會完全不同。」

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儘管荷姆茲海峽 (Straight of Hormuz) 供應受干擾推升油價，標普 500 指數近期仍反彈，距離 1 月歷史收盤高點僅差 1.5%，此走勢與歷史經驗相違。

Cramer 表示，通常能源成本大幅上升會對股市造成壓力，但目前「歷史規律正被打破與忽視」。

他認為，關鍵在於美國政府公債殖利率在初期因美國與以色列於 2 月 28 日攻擊伊朗而上升後，已開始回落，使投資人仍願意給予股票較高估值。美國 10 年期公債殖利率於 3 月 27 日觸頂，而標普 500 指數年內低點則出現在 3 月 30 日。

Cramer 表示，「只要殖利率不上升，新任聯準會 (Fed) 主席不太可能升息，甚至可能降息。」

Cramer 指出，雖然油價上漲推升通膨，但對整體經濟的衝擊可能不如過去能源危機：現今車輛燃油效率已提升、美國對天然氣依賴增加、且國內天然氣價格遠低於海外。

他表示，「天然氣——而不是石油——才是我們的秘密武器。」

Cramer 認為，儘管近期通膨數據因關稅與能源成本而偏高，但聯準會可能將其視為暫時性壓力，進而考慮未來降息。

他表示，「聯準會很可能會把這些漲幅視為一次性的價格上升。」

對投資人而言，Cramer 強調，真正影響股價的關鍵仍是利率，而非地緣政治。當利率上升時，投資人通常會降低對未來獲利的估值，導致本益比壓縮。

他舉例稱，「荷姆茲海峽跟 Bristol Myers (BMY-US) 的本益比有什麼關係？答案是沒有。」