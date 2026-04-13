鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 07:30

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市場分析指出，此波反彈主要來自投資人對美國與伊朗未來可能達成和平協議的預期升溫，帶動風險偏好回升，使先前跌深的科技股出現技術性反彈。

今年以來，軟體產業承受顯著賣壓，主因市場憂心人工智慧技術將顛覆既有商業模式。以 Anthropic 與 OpenAI 為代表的新一代 AI 工具，被認為可能讓企業與用戶在數分鐘內完成網站、應用程式與軟體開發，進一步侵蝕傳統軟體公司的成長與利潤空間。同時，AI 技術也可能帶來新的資安風險，對相關企業形成額外壓力。

儘管多位科技業高層近月來淡化相關疑慮，認為市場反應「過度誇大」，但仍未能阻止股價大幅回調。數據顯示，今年迄今 HubSpot 市值已蒸發近一半，Atlassian(TEAM-US) 股價跌幅更超過 60%，部分企業並透過裁員以加大 AI 投資布局。

此外，甲骨文年內跌幅一度超過 20%，ServiceNow 則重挫逾 40%，顯示市場對產業轉型風險的高度敏感。

分析人士指出，軟體股的下跌亦波及私募信貸市場，由於軟體企業為該市場的重要借款方，股價與基本面承壓已引發投資人對違約風險上升的擔憂，進一步擴大金融市場的不確定性。