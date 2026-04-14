鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 12:10

《MarketWatch》報導，馬斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 計劃中的 IPO 預料將帶動太空產業公司走強，但同時可能對電動車大廠特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價構成壓力。

為什麼SpaceX IPO會對特斯拉股價形成壓力？(圖：Shutterstock)

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 周一 (13 日) 在報告中指出，「我們預期，無論是散戶或機構投資人，對馬斯克旗下公司的新增投資，將優先流向 SpaceX，而非特斯拉，這可能限制特斯拉股價在測試關鍵技術位時的支撐力。」

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市場預期，一旦 SpaceX 正式宣布上市，投資人興趣將極為火熱，IPO 最快可能於 6 月進行。

據報導，該火箭與衛星公司計劃募資 750 億美元以上，估值達 1.75 兆美元，可能成為史上最大規模 IPO。

若達此估值，SpaceX 市值將成為美國第七大公司，甚至超越部分「科技七巨頭」，包括目前市值約 1.32 兆美元的特斯拉，以及前市值約 1.6 兆美元的 Meta Platforms(META-US)。

Morningstar 分析師 Seth Goldstein 指出，部分投資人可能會調整投資組合，轉向 SpaceX。他補充，隨著指數成分股權重調整，追蹤指數的基金也會重新配置資產，可能帶來額外波動。

Oppenheimer 的 Rusch 指出，特斯拉股價目前仍處於「2025 年夏末水準」，短期內可能回測 300 美元初段的技術支撐區。

截至周一收盤，特斯拉股價較 2025 年 12 月 16 日創下的 489.88 美元歷史收盤高點，已下跌 28.1%。

除了資金轉移因素外，特斯拉本身基本面也面臨挑戰。本月稍早，其公布的第一季電動車銷售與儲能部署低於市場預期，且特斯拉也正準備投入大量資本支出於新產線。根據 FactSet，市場普遍預期 2026 年將出現自 2019 年以來首次自由現金流為負。

而在自動駕駛方面，Oppenheimer 並不樂觀。Rusch 認為，在未採用光學雷達 (LiDAR) 技術情況下，特斯拉要達到監管機構可接受的自駕水準將面臨困難。目前公司計劃在 6 月前，將自駕計程車 Robotaxi 服務從 2 個城市擴展至 9 個。

此外，Rusch 也指出，特斯拉在第三代 Optimus 人形機器人上，仍面臨手部功能與穩定性不足的問題。原訂上月進行的展示已延後，馬斯克於 3 月 31 日表示，這是為了進行最後細節調整。

RBC Capital Markets 分析師 Tom Narayan 上周表示，投資人對 Optimus 的回饋偏保守，主要因為來自中國企業的競爭以及對人形機器人整體市場的疑慮。Narayan 仍維持特斯拉股票「優於大盤」評級，但將目標價由 500 美元下調至 480 美元。

Rusch 指出，「除非特斯拉推出更低價的電動車型以擴大人形機器人生產規模，否則在 2028 年前，難以看到明確的財務成長動能。」