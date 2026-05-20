鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 16:00

巴克萊 (Barclays) 最新研究報告指出，近期推升美股創下歷史新高的背後主因，源自於近年來流入美國基金最快的資金潮之一，然而這也導致市場極易受到回檔走勢的衝擊。

由 Rex Feng 領軍的巴克萊團隊表示，美國股票型基金已連續七周淨流入，總額高達 700 億美元，在 2000 年以來的歷史數據中名列前 3%(第 97 百分位數)。

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巴克萊指出，實體資產周期性類股與大型混合型基金，是這波資金流入的最大受益者。

這段資金狂潮涵蓋了美股從 3 月 30 日低點展開反彈以來的大部分復甦期，主要動能來自投資人對美伊戰爭潛在停火抱持希望，並開始重新押注 AI 題材且對企業財報季感到樂觀。

巴克萊團隊數據顯示，今年來流入美國股票型基金的資金已達 1800 億美元，是過去五年歷史中位數的 2.4 倍。

然而巴克萊警告，投資組合目前已處於「滿倉」(fully invested) 的狀態，加上總體經濟逆風不斷擴大，短期內，資金部位反向與多頭平倉的風險已顯著增加。

對美伊戰爭未解的隱憂，加上最新公布的通膨數據高於預期，已導致市場開始將聯準會 (Fed) 升息的可能性計入報價中。因此巴克萊認為，美股多頭部位在短期內有進一步下修的空間。

巴克萊特別點出，作為扮演美股反彈核心推手的商品交易顧問 (CTA)——即採取系統性、順勢操作的趨勢追蹤基金——目前在美股的多頭部位已接近極限上限，「這意味著在波動度明顯下降之前，這類基金幾乎沒有繼續加碼的空間。」

該行同時指出，採取風險平價 (Risk Parity) 策略的基金，目前倉位正處於中性水準，因此短期內無法為美股提供更多的實質支撐。

巴克萊直言：「這樣的結果是形成一個更脆弱的市場結構：在平靜的市場中，倉位雖然可能慢慢提高，但隨後將日益暴露於快速去風險化的危機中，這意味著系統性資金流的支撐力道正在減弱，而下行風險則在升高。」