鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 05:30

全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 最新上調美股展望，認為伊朗戰爭對市場衝擊可控，加上企業獲利前景強勁，已將美國股市評等由「中性」上調至「加碼」。該公司目前管理資產規模高達 14 兆美元，並在最新每週市場報告中指出，隨著停火前景逐漸明朗，市場對戰事衝擊的預期已顯著降溫。

貝萊德表示，先前因地緣政治風險而降低投資部位，但目前已觀察到兩項關鍵訊號促使重新承擔風險，包括荷姆茲海峽航運流量有望恢復，以及宏觀經濟影響仍維持在可控範圍內。該機構指出，這些因素降低了戰爭對全球經濟成長的長期衝擊疑慮。

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在企業基本面方面，貝萊德強調，自 2 月 28 日衝突爆發以來，市場對 2026 年美國與新興市場企業獲利的預期不降反升。隨著財報季展開，市場研究機構 FactSet 預估，標普 500 指數成分企業今年第一季獲利將成長 12.6%，若延續過往財報優於預期的比率，實際增幅可能進一步擴大至約 19%。

產業方面，科技股獲利動能尤為強勁，全年獲利預計成長達 45%，但今年以來股價表現僅小幅上漲。貝萊德指出，這使資訊科技類股相較其他 10 大產業的估值降至 2020 年年中以來最低水準，顯示評價具吸引力。

該機構策略師表示，在企業獲利強勁與全球經濟受損有限的背景下，已重新增加對美國與新興市場的配置，並持續關注第一季財報中的利潤率表現。同時，仍偏好具結構性成長題材的投資機會，例如國防相關產業。