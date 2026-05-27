鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 10:37

美國對伊朗發動轟炸行動之後不久，馬斯克旗下 SpaceX 高層便向五角大廈攤牌：軍方多年來支付的星鏈（Starlink）衛星連線費用，根本遠低於實際使用的服務等級。

根據《路透》報導，爭議導火線，源自美軍對伊朗軍事行動中大規模部署的 LUCAS 自殺式無人機。這款低成本機型可在目標上空盤旋後俯衝引爆。

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美國於今年 2 月 28 日發動轟炸後數週，SpaceX 高管隨即與五角大廈官員展開談判，要求將無人機所使用的星鏈服務費用，從每具終端約 5,000 美元大幅調漲至近 25,000 美元，理由是 LUCAS 無人機的使用情境與航空等級訂閱服務較為相符。

五角大廈則強烈反駁，自殺式無人機連接星鏈的時間僅有數分鐘至數小時，與一般飛機的使用性質截然不同，按航空等級收費顯然不合理。

然而，正積極加強對伊打擊力道的五角大廈，最終仍接受漲價方案，使每架 LUCAS 無人機的整體成本從約 3 萬美元幾近翻倍。

據悉，五角大廈目前正評估額外採購逾 3,500 份星盾（Starshield）終端訂閱，其中 100 份屬於價格更高的航空等級，相關交易每年或可為 SpaceX 帶來數億美元收入。

另一條爭議主線則牽涉伊朗境內的通訊管控問題。據報導，伊朗今年 1 月鎮壓抗議活動並造成大批傷亡後，川普政府曾秘密向伊朗境內走私逾 6,000 台星鏈終端，協助民眾突破通訊封鎖。但隨著戰事升級，伊朗當局沒收了這批設備，並在主要城市部署干擾裝置加以阻斷。

衝突爆發一週內，五角大廈便與 SpaceX 就「直連服務」展開磋商。這項類似 5G 連線的技術無需地面終端，理論上可直接讓用戶接入網路，有效繞過伊朗的干擾手段。

然而 SpaceX 開出的天價令國防官員瞠目結舌：啟動費高達 5 億美元，此後每月再加收 1 億美元運營費，是否達成協議目前尚不得而知。

3 月 1 日，馬斯克在其社群平台 X 上公開表示，將星鏈終端用於武器系統違反商業星鏈服務條款，並稱「一經發現即予以關閉」，同時強調軍事用途應使用另一套由「美國政府運營」的星盾網路。

五角大廈隨後否認存在任何違約行為，並說明軍方使用的星盾終端依據 2023 年協議，可同時連接商業星鏈衛星及獨立的高安全等級星盾星座。

這並非馬斯克首次以服務控制權向軍方施壓。2022 年俄烏戰爭期間，他曾在烏軍推進之際關閉特定區域的星鏈服務，干擾了關鍵反攻行動；去年夏天，星鏈中斷更導致美國海軍無人艦艇失去連線。

分析指出，SpaceX 對美國軍方的強硬議價底氣，根本上源於其市場的無可取代性。星鏈旗下約 1 萬顆衛星佔全球在軌衛星總數逾 60%，遠超 OneWeb、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Leo 等競爭對手的在建規模，且能提供全球覆蓋，在偏遠地區同樣可支援戰場通訊與精確打擊。

據悉，當美國發動轟炸行動時，星盾終端已應用於逾十二種無人機系統，深度嵌入美軍作戰體系。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員 Clayton Swope 指出，SpaceX 在商業市場、火箭發射與 AI 等領域均有龐大布局，對美國政府的財務依賴相對有限。

2025 年美國政府收入僅佔 SpaceX 總營收約 20%。Swope 直言：「SpaceX 肯定讓美國政府陷入了被動。」