鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 10:41

伊朗議會議長加利巴夫最新表示，伊朗打算效仿美國的做法，美國總統川普的最新威脅不會對伊朗人民產生任何影響。川普周日 (12 日) 宣佈，美國將開始封鎖所有試圖進出荷姆茲海峽的船隻。他還命令美國海軍追蹤並攔截所有向伊朗支付費用以通過該海峽的船隻。

伊朗公佈美三大「無理要求」！美宣布13日起封鎖荷姆茲海峽後 伊朗議長回嗆：將仿效美做法

《路透社》報導，加利巴夫周一 (13 日) 在一份聲明中說：「如果你們將採取軍事行動，我們也會採取軍事行動；如果你們採取合乎邏輯的行動，我們也將採取合乎邏輯的行動。」

‌



伊朗外長阿拉格齊同日也在 X 上表示，距離與華府達成協議僅咫尺之遙，美國未能吸取任何教訓。「在 47 年來最高級別的密集會談中，伊朗本著誠意與美國接觸，力圖結束戰爭。但就在距離『伊斯蘭堡諒解備忘錄』僅幾英吋之遙時，我們卻遭遇了極限施壓、不斷改變條件，以及封鎖。美國沒有吸取任何教訓。善意會帶來善意，而敵意只會滋生敵意。」

美伊兩國上周六 (11 日) 在巴基斯坦舉行會談，但毫無協議達成，美國代表團團長、副總統萬斯則在周日表示，雙方在長時間的談判中未能達成協議，美國代表團將在未達成任何協議的情況下回國。

川普周日也在 Truth Social 上表示，美伊會談就「大多數問題已達成一致」，但在「核問題」這一關鍵議題上未能達成一致。美方將繼續推動談判，但同時發出威脅稱已「全面做好準備，我們的軍隊將把伊朗的殘餘力量終結」。他並再次強調，伊朗「絕不會擁有核武器」。

參與談判的伊朗官員納巴維安同日則揭露與美國之間存在三項重大原則性分歧；美方要求與伊朗在荷姆茲海峽的收益與管理中「利益均分」; 美方要求伊朗將所有豐度為 60% 的濃縮鈾全部運出境外; 美方要求剝奪伊朗在未來 20 年內的所有鈾濃縮權利。