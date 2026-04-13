鉅亨網新聞中心 2026-04-13 08:30

在美伊停火背景下，中東局勢並未降溫，反而出現新的升高跡象。以色列在停火後對黎巴嫩發動大規模空襲，短短 10 分鐘內轟炸超過 100 個目標，造成逾 300 人死亡、1165 人受傷，成為黎巴嫩自 1990 年內戰結束以來最嚴重的暴力事件之一。

這場代號「永恆黑暗行動」的軍事行動，雖被以色列定義為針對真主黨指揮系統的打擊，但黎巴嫩官方與當地居民指控，實際遭襲的是人口稠密的民用區域，平民傷亡慘重，並批評此舉違反國際法。

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在停火陰影下戰火反而升高，不僅衝擊區域穩定，也揭示出以色列當前正陷入一場難以結束的戰爭結構。

戰略困境：打不贏、卻也停不下來

從軍事層面觀察，以色列對伊朗及其代理勢力的打擊，尚未達成決定性戰果。儘管歷經一個多月軍事行動，伊朗政權結構仍未動搖，革命衛隊依然保有飛彈與無人機能力，甚至仍具備封鎖霍爾木茲海峽的實力。

分析指出，在連續打擊後仍能維持運作的伊朗政權，未來可能反而加速發展核武能力，以強化自身安全。這使得以色列過去的軍事投入，面臨難以轉化為戰略成果的風險。

在此情況下，戰爭形成一種矛盾：若繼續打，成本與風險持續升高；若停止，則難以對外宣稱勝利。這使得戰事陷入進退兩難的結構性困境。

政治困境：納坦雅胡的「安全總理」招牌動搖

軍事行動的延續，亦與以色列國內政治壓力密切相關。停火消息公布後，以色列政壇出現強烈反彈，多名政治人物批評政府未能達成既定戰略目標，甚至質疑決策過程缺乏共識。

反對派直指政府在政治與戰略上均告失敗，而部分政黨更警告，若未能迫使伊朗放棄核與軍事發展，以色列將面臨更嚴峻局勢。

在國會選舉逼近之際，戰爭已成為權力競逐的核心議題。納坦雅胡長期以「安全總理」作為政治資產，然而在戰略成果未明的情況下，一旦戰事結束卻無法宣告勝利，將直接衝擊其政治正當性與選舉前景。

因此，對納坦雅胡而言，戰爭不僅是軍事選擇，更是政治生存問題。在未取得足夠成果前，結束戰爭的代價可能高於持續作戰。

國際困境：美國支持正在鬆動

除了戰略與政治壓力，以色列還面臨外部支持的不確定性。美國作為關鍵盟友，其國內民意對中東軍事行動的支持正在下降。民調顯示，近六成美國民眾反對對伊朗動武，特別是在「美國優先」支持者中，反戰情緒明顯升高。

同時，高額軍事支出與選舉壓力，使美國政府在對外軍事承諾上趨於謹慎。政治分析亦顯示，美國國會權力結構可能出現變化，進一步影響對中東政策的延續性。

在此背景下，美國對以色列的支持不再是無條件且長期的。對以色列而言，這意味著戰略窗口正在收縮，一旦外部支援減弱，其軍事與外交空間都將受到限制。

人道與戰場現實：衝突外溢風險升高

在三重壓力交織下，戰場現實持續惡化。醫療體系面臨巨大壓力，醫生指出傷患在極短時間內集中湧入，形同對醫療系統的嚴重衝擊。

過去一個多月，以色列在黎巴嫩南部的軍事行動已造成約 1800 人死亡、5873 人受傷，並導致超過 110 萬人流離失所。

此次空襲更使外界對攻擊目標產生質疑。遭襲的 Barbour 區原本並非既定軍事目標，以色列指稱該地遭滲透，但當地居民否認相關說法，認為行動缺乏明確軍事正當性。

從當前局勢觀察，以色列正處於一種「難以收手」的結構之中：戰略上未能取得 定成果，政治上無法承受失敗，國際上支持逐步鬆動。