鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 11:20

台塑 (1301-TW) 今 (28) 日舉行股東會，去 (2025) 年受中、美持續新增石化產能，大量出口低價競銷，加上中國內需不振及川普對等關稅影響，石化產品需求萎縮，台塑稅前虧損 102 億，較前 (2024) 虧損 78 億元，每股淨損 1.58 元，仍決議用公司資本盈餘分發現金股息 0.5 元。董事長郭文筆表示，第 2 季起因低成本的庫存受惠，加上認列相關持股投資收益，下半年業績不看淡，今 (2026) 年度業績有望轉虧為盈。

台塑去年虧百億仍發股息，董座喊話：下半年業績不淡 今年有望轉盈。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

郭文筆致詞時表示，去年受中國內需不振及關稅影響，石化需求萎縮，拖累產品市場行情，加上產品利差縮小及認列台塑美國公司等權益法投資收益減少，致全年合併營業額為 1,754 億、年減 12%，稅前虧損 102 億元。去年在業績表現不好，台塑已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年的業績會轉虧為盈。

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郭文筆指出，今年第 1 季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格加上認列轉投資收益增加，合併稅前利益 33 億元，每股稅前盈餘達 0.53 元已較上季轉虧為盈；第 2 季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化價格維持高檔，台塑因有前期低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑化 (6505-TW) 及台塑美國等公司權益法投資收益的增加，預期第 2 季獲利，將比第 1 季大幅成長。

展望下半年，郭文筆強調，若美伊兩國談判達成協議，因美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，其中 PE(聚乙烯) 影響產能約 1,500 萬噸，PP(PP) 影響產能 450 萬噸，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第 3 季為石化產品傳統需求旺季，以及印度及越南推動基礎建設，有利於產品銷售，台塑不看淡下半年的營運展望。