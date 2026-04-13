鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-13 08:53

在美伊兩國上週六 (11 日) 談判未能達成協議後，美國總統川普宣布將封鎖荷姆茲海峽，加劇震動市場的全球能源危機，原油和天然氣價格在周一 (13 日) 亞洲早盤交易時段大幅飆升，布蘭特原油期貨一度上漲 7.8% 至 103 美元附近，歐洲天然氣期貨飆漲 18%。

布蘭特飆近8%、天然氣暴漲18%！專家：反映市場對更持久的荷姆茲海峽衝擊重新定價(圖:shutterstock)

美國中央司令部周日 (12 日) 表示，美軍將開始實施封鎖，僅適用於進出伊朗港口的船隻，從紐約時間周一上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 開始生效。

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專家最新指出，這場衝突擾亂全球能源市場，油氣價格上漲恐加劇通膨，同時減緩經濟成長。目前世界各地都面臨現貨供應趨緊，煉油商和貿易商對可立即交付的原油貨物的需求增加。

VanEck Associates 表示，美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，布蘭特油價重返百元大關顯示，隨著市場對美伊停火的疑慮加深，投資人正日益將更持久的油價衝擊計入價格之中。

VanEck 跨資產策略師 Anna Wu 表示，市場開始愈發相信，油價衝擊不再只是短暫的擾動，而是一個中長期情景，油價可能「在更長時間內維持在更高水平」。