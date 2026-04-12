川普：美伊談判結果無關緊要 無論如何美國都贏了
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普周日 (12 日) 在美伊談判進行期間公開表示，他對於是否能達成協議感到「無所謂」，並強調這對他來說「沒有區別」，因為他認為美國早已贏得這場戰爭。
川普對媒體表示，美軍已在軍事上徹底擊敗伊朗，對方的海軍力量已不復存在，並聲稱有 158 艘伊朗船隻正沉在海底。他指出，伊朗的空軍、雷達系統以及領導層皆已瓦解，甚至提到最高領袖哈米尼 (Khamenei) 已經「不在了」。因此，川普認為美國在談判中處於絕對優勢，無論最終結果如何，美國都是贏家。
在關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 議題上，川普證實美國海軍已開始清掃伊朗布設的水雷，以恢復國際航道通暢。他藉此機會抨擊北約 (NATO) 及其他依賴該航道的盟友，指責他們在戰爭中袖手旁觀，稱其既「軟弱」又「吝嗇」，不願承擔軍事職責，最終仍需靠美國出手。
此外，川普也對中國發出嚴厲警告，稱若情報顯示中國向伊朗提供防空系統屬實，中方將面臨「大問題」。
由副總統范斯 (JD Vance) 領軍的美國代表團在經過 21 小時的馬拉松式談判後，最終因伊朗拒絕就「永久不尋求核武」做出承諾而宣告失敗。范斯表示，美方已提出「最後且最好的提議」，若德黑蘭不接受，後果對伊朗將更為不利。
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