鉅亨網新聞中心 2026-04-12 21:00

據伊朗邁赫爾通訊社 (Mehr News Agency) 報導，伊朗伊斯蘭議會副議長巴巴埃 (Haji Babaei) 周日 (12 日) 公開向美國發出強硬警告，強調荷姆茲海峽是伊朗的「紅線」，此戰略水道完全由伊朗掌控，且未來所有通行費用必須以伊朗貨幣里亞爾 (Rial) 支付。

巴巴埃指出，根據伊朗最高領袖的指示，這條戰略水路的控制權在任何情況下都不容談判。他更宣稱，儘管面臨長期制裁，伊朗石油出口量目前仍超過每日 160 萬桶，顯示伊朗石油產業已具備無法被制裁的韌性。

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此番表態正值美伊於巴基斯坦伊斯蘭堡的談判宣告破裂。據報導，雙方代表均已離開會場，未能達成協議。

目前談判存在三大核心症結：荷姆茲海峽的重新開放、濃縮鈾庫存的處置，以及伊朗海外資產的解凍問題。美國要求伊朗立即全面開放海峽並交出武器級濃縮鈾，但伊朗堅持唯有在達成最終和平協議後才可能交出控制權，並要求美國賠償空襲損失及解凍存放於日本、卡達等多國的石油收入。

率團與美國談判的伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫會後表示，伊朗代表團在此次談判中提出了一系列具有前瞻性的倡議，然而美方最終未能贏得伊朗的信任。