鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-11 22:45

根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗與美國在伊斯蘭馬巴德的談判在經過初步磋商和部分原則性討論後，目前已進入部分技術細節層面，雙方專家正在就一些具體問題進行深入討論。

美伊談判有可能延長一天！川普：美國正「清理」荷姆茲海峽(圖:shutterstock)

報導也指出，雖然談判最初規劃為一天，但由於技術性議題較多，存在延長一天的可能性，不過目前尚未最終確定。

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就在美伊談判剛在巴基斯坦開始時，美國總統川普周六 (11 日) 在 Truth Social 上發文表示，美方「開始清理荷姆茲海峽。」

川普在文中寫道：「伊朗正在輸，而且是大輸。他們唯一能做的就是威脅稱，某艘船可能會『撞上』他們布設的水雷。順帶一提，他們的 28 艘佈雷艇也都沉在了海底。 我們目前正開始清理荷姆茲海峽。」

此前有報導指出，數艘美國海軍艦船周六通過荷姆茲海峽，此舉並未與伊朗方面協調，這是伊朗戰事爆發以來的首次。

另據美媒周六 (11 日) 引述美國官員談話報導指出，美軍軍艦周六自東向西穿越荷姆茲海峽進入波斯灣，隨後又經由該海峽返回阿拉伯海。