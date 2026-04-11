鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 13:30

中東最大鋁業生產商「阿聯環球鋁業」(Emirates Global Aluminium, EGA)，因旗下一座冶煉廠遭伊朗襲擊而停產後，已援引「不可抗力」條款暫停至少部分產品的交貨。

EGA 位於 Al Taweelah 的冶煉廠在 4 月初遭到伊朗飛彈與無人機襲擊，迫使該廠停止營運。根據彭博掌握的文件，部分合約已列入不可抗力範圍。

‌



Al Taweelah 廠是全球規模最大的鋁冶煉廠之一，2025 年鋁產量達 160 萬噸。

中東地區供應全球約 9% 的鋁，而 EGA 及其他生產商在供應歐洲、亞洲及美國製造商方面扮演關鍵角色。

早在鋁工廠遭到攻擊之前，由於伊朗實質上封鎖荷姆茲海峽這個重要航道，中東地區的主要生產商無法取得關鍵原料已有一段時間。業界預期，除非荷姆茲海峽迅速重啟，否則將引發減產潮。

自 2 月底美以聯手空襲伊朗以來，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁三個月期貨價格大幅走升，目前多在每噸 3300-3550 美元的區間震盪，較上季上漲超過 2%，與去年同期相比則上漲將近 50%。