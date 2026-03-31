鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 15:57

由於中東戰爭導致鋁供應中斷及當地生產設施受損，全球鋁市供應日益吃緊，並帶動鋁價 3 月迄今累計上漲 10%，交出近兩年來最大單月漲幅。

伊朗周末對兩大中東鋁生產商發動空襲之後，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價周一飆升至四年新高，周二 (31 日) 續漲，持續朝每噸 3500 美元挺進。

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相較於全球金屬市場普遍低迷的行情，鋁價異軍突起，本月有望創下 2024 年 4 月以來最大單月漲幅。

全球約十分之一的鋁產量集中在波斯灣地區，在荷姆茲海峽遭到實質封鎖之後，出口管道形同中斷。

伊朗上周末的攻勢讓供應雪上加霜，因為無人機與飛彈直接擊中的是中東最大的鋁業製造商阿聯全球鋁業 (EGA) 和巴林鋁業 (Aluminium Bahrain) 旗下的工廠。

EGA 表示，位於阿布達比的廠區遭受「重大損害」，巴林鋁業則表示，正在評估設施的受損程度。

法國外貿銀行 (Natixis SA) 分析師 Bernard Dadhah 指出，EGA 旗下年產能 160 萬噸的 Al-Taweelah 工廠恐面臨長期停產，這可能導致全球鋁市由原先的盈餘 20 萬噸，轉為明年面臨約 130 萬噸的缺口。若巴林廠也遭受長期損壞，缺口恐進一步擴大。

巴林鋁業本月稍早曾表示，已關閉占產能 19% 的熔煉線。

Britannia Global Markets 說：「伊朗對中東鋁廠的襲擊，正把脆弱的市場推向危機，並提高鋁價創天價的可能性。」該機構補充，由於全球其他地區的生產限制早已抑制庫存，在缺乏緩衝的情況下，中東衝突的影響正被進一步放大。

中東戰火對鋁市的直接衝擊最為顯著，因為這裡是原鋁的主要產地，而且幾乎全數出口。供應中斷已導致包括日本在內的各地溢價飆升，並帶動訂單流向全球產量龍頭中國。