鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 16:20

隨著伊朗戰爭持續擾亂中東原油供應，全球能源市場正陷入前所未有的動盪。根據最新航運數據與分析預測，美國原油出口量預計在今年 4 月與 5 月接連創下歷史新高，成為全球能源市場的關鍵「調節供應者」。

亞洲需求激增帶動「油輪船隊」湧向美國

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研究機構 Kpler 的數據顯示，美國 4 月的原油出口量預計將從 3 月的每日 390 萬桶激增至 520 萬桶，增幅近三分之一。其中，來自亞洲的需求增長最為顯著，預計將大幅增長 82% 至每日 250 萬桶。

分析師 Matt Smith 形容，目前有 68 艘空油輪正駛向美國港口 (戰前平均僅 27 艘)，這猶如一支「油輪船隊」正朝美國集結。

亞洲國家之所以急於尋求美國原油，主因在於其能源供應極度依賴荷姆茲海峽。2025 年經由這一海峽運輸的原油有 80% 流向中國及其鄰國，而伊朗威脅封鎖海峽已引發嚴重的供應憂慮。儘管美伊之間目前存在脆弱的兩周停火協議，但市場的不確定性，仍促使買家紛紛轉向大西洋盆地尋求替代貨源。

國內油價飆升對川普政府構成挑戰

然而，強勁的出口需求也推高了美國國內的能源價格。西德州原油 (WTI) 本周已突破每桶 110 美元，創下四年來新高。美國國內汽油價格已升破每加侖 4 美元，柴油則接近 5.81 美元。這對承諾要將能源價格減半的川普政府構成了嚴峻的政治壓力，尤其是在 11 月期中選舉即將到來之際。

為了緩解壓力，川普政府已從戰略石油儲備 (SPR) 中釋放超過 1.7 億桶原油，並放寬了污染防治規定以降低成本。此外，美國藉由對委內瑞拉石油業的實質控制增加重質油進口，以便讓美國煉油廠加工國外原油，同時將更多國產的輕質頁岩油出口至國外。

出口上限與政策變數

儘管出口勢頭強勁，但分析指出，美國的出口系統正面臨物流限制，包括船舶調度與高昂的運費成本，這可能使出口量難以突破每日 550 萬桶的上限。與此同時，美國國內已出現要求禁止石油出口以穩定物價的聲音。