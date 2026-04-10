鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 13:40

《CNBC》周四 (9 日) 援引 OpenAI 本周向投資者發送的內部備忘錄報導指出，OpenAI 強勢回應競爭對手 Anthropic 的追擊，直言雙方「規模體量完全不在一個量級」，並揭露自身雄心勃勃的算力擴張藍圖。

差距將持續拉大！OpenAI備忘錄「嘲諷」對手Anthropic：算力規模太小 資源也不夠(圖:shutterstock)

根據《CNBC》取得的文件，OpenAI 打算到 2030 年將算力規模推升至 30GW，Anthropic 至 2027 年底僅預計可達 7 至 8GW。

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OpenAI 在備忘錄中寫道：「即便按對手上限計算，我們仍保持實質性領先，且差距正在擴大。」

這場算力軍備競賽背後，是雙方在大語言模型 (LLM) 市場的激烈角逐。目前，OpenAI 與 Anthropic 合計估值已超過 1 兆美元，二者正積極籌備 IPO，最快在今年內上市。

儘管 OpenAI 來勢洶洶，Anthropic 近期亦動作頻頻。由 OpenAI 前高管 Dario Amodei 創立的 Anthropic，憑藉企業級市場的強勁表現站穩腳跟，並於本周初推出強大新模型，作為其網絡安全項目「Project Glasswing」的核心。

針對 Anthropic 聲稱的「保守算力策略」，OpenAI 在文件中闡述了截然不同的路徑。

OpenAI 指出，新一代基礎設施不僅能訓練出性能更優的模型，還透過算法迭代與硬件升級降低單 Token 服務成本，形成「複利效應」。