鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-08 19:01

研調機構 TrendForce 今 (8) 日指出，2026 年輝達 (NVDA-US) 的高階 AI 晶片出貨結構將出現變化，受到地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估 Hopper、Rubin 系列占其整體高階 GPU 出貨比例將下降，進而推升 Blackwell 系列占比從 61% 大幅成長至 71%，主導市場的地位更加鞏固。

TrendForce 表示，由於 AI 需求強勁，且 NVIDIA 積極推動晶片用量高的整合型 GB/VR 機櫃方案，預估 2026 年 NVIDIA 高階 GPU 出貨量將明顯成長，然年增率將從原本預估約 26.8%，微幅下修至近 26%。

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年增幅調整主因為 Rubin 系列正面臨出貨時程遞延風險，除了核心零組件 HBM4 的認證程序耗時，還須克服網路傳輸從 CX8 升級至 CX9 的適配、功耗大幅提升後的電力管理，以及更高規格液冷散熱方案帶來的整體效能調教等挑戰。

因此，TrendForce 預估，Rubin 系列於 NVIDIA 高階 GPU 的出貨占比也將下降，從原本的 29% 降至 22%。

此外，受地緣政治因素影響，H200 實際出貨的時間點尚待美、中後續政策而定，預估 Hopper 系列出貨占比將從原本的 10%，下調至 7%。

相對而言，已趨成熟的 Blackwell 方案出貨占比將突破 70%，並以 GB300/B300 系列為主軸。至於 GB200/B200 出貨量雖較少，但憑藉 2025 年既有訂單出貨延續及較低成本客群等訴求，有機會可支撐此系列供貨至 2026 年下半年。

值得一提的是，NVIDIA 除了強化高階 AI 訓練市場，亦正積極拓展 AI 推論應用，預估市場對其全新 LPU 方案的需求，2026 年有望達數十萬張需求，2027 年目標則為翻倍成長。此外，為兼顧中低階及邊緣 AI 應用市場，NVIDIA 同步推動 RTX PRO 4500/6000 等系列方案，預計將帶動 2026 年中低階產品占其整體出貨比例至 32% 以上。