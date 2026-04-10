供應鏈：蘋果首款折疊iPhone試產進展順利 沒出大問題
鉅亨網編譯鍾詠翔
供應鏈人士周四（9 日）表示，蘋果首款折疊屏手機試產順利，並沒出大問題，應該不會導致蘋果延後發表新機。
「整個折疊螢幕方案之前都論證了好幾年了，蘋果在外觀上都是非常保守的，採用都是成熟的方案，沒有什麼大問題。」這位供應鏈人士說。
日媒在 4 月 7 日披露，蘋果首款折疊 iPhone 在工程測試階段遭遇技術挫折，可能導致量產及出貨時間表延遲。
不過，長期追蹤蘋果的彭博社記者 Mark Gurman 隨後稱，蘋果首款折疊 iPhone 仍將按原計畫於今年晚些時候的常規 iPhone 發表周期內推出，即 9 月秋季發表會上與新一代 iPhone 18 Pro 系列同步推出，並在同一時間上市銷售，通常是發布後一周。
據《澎湃新聞》報導，上述供應鏈人士對蘋果折疊螢幕量產非常樂觀，稱這次蘋果採用三星的折疊螢幕方案，三星在折疊螢幕領域有多年經驗，但蘋果對細節要求更高，工藝上更複雜一些。
目前全球折疊螢幕供應商主要是三星和京東方，去年中國手機廠商折疊螢幕出貨量接近 1,000 萬台，其中 80% 都是京東方螢幕。
蘋果跨足折疊螢幕手機，意義遠超產品本身。外界期待蘋果入局後能夠帶動整個折疊螢幕手機市場增長。
據 IDC 等機構預計，2025 年全球折疊螢幕手機出貨量約 1,983 萬台，主要由三星和華為兩家主導。
這位供應鏈人士表示，蘋果在今年秋季發表折疊螢幕手機，有望帶動全球折疊手機銷量衝到 2,800 萬台，其中蘋果折疊機出貨量可望達到 500 萬 - 700 萬部。
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