最新六國民調：比起中國 近4成歐洲人更怕美國

鉅亨網新聞中心 2026-04-10 06:00

最新民調顯示，跨大西洋關係正面臨顯著轉折，歐洲民眾對美國的信任持續下滑，甚至有更多人將美國視為比中國更具威脅的國家。

（圖：REUTERS/TPG）

根據《Politico》發布的調查，針對西班牙、德國、法國、義大利、波蘭和比利時六國共 6,698 名受訪者進行調查，結果顯示 36% 受訪者認為美國構成威脅，高於將中國視為威脅的 29%。

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該調查於 3 月 13 日至 21 日進行，並於 4 月 8 日公布。數據顯示，僅有 12% 的受訪者仍將美國視為親密盟友，反映出川普自 2025 年 1 月重返白宮後，其政策已對歐洲輿論產生深遠影響。川普政府近期多次質疑對北約 (NATO) 的承諾，甚至拋出吞併格陵蘭與加拿大的言論，並對盟友加徵關稅，同時發動歐洲普遍未參與的對伊朗軍事行動，進一步加劇歐洲不安。

從各國數據來看，除法國與波蘭外，其餘四國均認為來自美國的威脅高於中國。其中西班牙對美國觀感最為負面，高達 51% 受訪者認為美國構成威脅；義大利為 46%，比利時 42%，法國 37%，德國 30%。相較之下，地處東歐、與俄羅斯接壤的波蘭仍高度依賴美歐安全體系，僅 13% 受訪者認為美國構成威脅，呈現明顯例外。

調查同時揭示歐洲民眾對安全與國防議題的矛盾心態。整體而言，76% 的受訪者支持本國在 NATO 框架下出兵協防盟友，若對象為歐盟成員國，支持率更升至 81%。此外，高達 86% 的受訪者認為歐洲應強化自身防衛能力，其中 56% 表達強烈支持，波蘭與比利時支持率更達 95%，德國亦有 89%。

在軍事整合方面，69% 的受訪者支持建立與各國軍隊並行的歐洲聯合軍隊，其中比利時支持率高達 83%，法國則為 60%。然而，在國防支出問題上，歐洲內部出現明顯分歧。整體而言，37% 受訪者認為國防支出適中，37% 認為不足，22% 則認為過高。德國 (40%)、法國 (44%) 與西班牙 (43%) 傾向增加軍費，義大利則有 39% 認為支出過高，為六國之最。波蘭則因其高達 GDP 4.8% 的國防支出水準，多數 (56%) 認為現狀適當，該比例在北約中居首。

在對烏克蘭援助議題上，歐洲同樣呈現分裂。34% 受訪者認為援助不足，31% 認為適中，30% 則認為過多。德國有 45% 認為援助不足，而義大利因援助占 GDP 比例最低，42% 受訪者認為援助過多；西班牙與比利時傾向認為援助不足，法國則立場相對均衡。

值得注意的是，儘管多數民眾支持強化國防，但實際願意參戰的比例偏低。僅 19% 受訪者表示若國家遭攻擊願意「拿起武器參戰」，47% 傾向提供後勤或醫療支援，16% 選擇間接支持，另有 12% 表示可能離開本國。此種「支持國防但不願參戰」的落差，被視為歐洲各國未來擴軍與推動徵兵制度的重大挑戰。

調查亦顯示，歐洲對義務役制度的支持度正在上升，特別是在德國，78% 受訪者支持恢復 2011 年暫停的徵兵制。不過，德國默茨 (Friedrich Merz) 政府因內部反對，已放棄全面恢復徵兵，改以立法方式推動軍力擴編，目標於 2031 年前將現役軍人增至 20.3 萬人。比利時支持義務役比例為 76%，義大利為 53%，而西班牙則有 54% 民眾反對。