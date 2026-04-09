鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著美伊衝突為全球石油與天然氣市場注入極端的波動性，全球各國正展開一場確保能源安全的競賽。德意志銀行 (Deutsche Bank) 私人銀行部門新興市場投資長 Jacky Tang 指出，在這場地緣政治動盪引發的能源結構轉型中，中國憑藉其在清潔能源技術領域的領先地位，正成為最大的受益者。
目前的衝突使得中東地區的能源供應充滿不確定性。雖然曾有短期停火協議提出重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，但中東地區局勢依然反覆且脆弱，伊朗官方甚至表示因停火條件遭破壞，繼續與美國談判已「不合情理」。這種持續的不穩定性迫使身為中東石油最大進口地區的亞洲各國——特別是日本、南韓與印度——必須重新調整其能源結構。
Tang 分析指出，長遠來看，「所有人都知道」全球已無法再依賴石油。當這些亞洲國家尋求能源多元化以降低對中東能源的依賴時，實現轉型所需的關鍵設備與技術，將不可避免地來自中國。做為全球最大的清潔技術生產國，中國在協助各國政府完成能源轉型的過程中，處於獨一無二的戰略位置。
儘管智庫 Bruegel 曾指出，中國對伊朗石油進口的依賴對其能源戰略是一項考驗，但數據顯示，中國已建立了強大的內部緩衝機制。過去十年中，中國大規模的再生能源建設顯著降低了其受能源價格衝擊的風險。
根據 Ember 的報告，低碳能源目前已占中國發電量近 40%，較十年前的 25% 大幅提升。
巴克萊銀行 (Barclays) 的數據更顯示，再生能源已占中國裝機容量近一半，石油與天然氣在中國電力生產中僅扮演「次要角色」。
此外，隆奧銀行 (Lombard Odier) 也指出，中國長期專注於電氣化以及戰略石油儲備的積累，為其提供了應對油價波動的有效短期緩衝。
雖然外部需求強勁，但中國國內清潔技術產業的競爭極其激烈。Tang 預測，新一波的再生能源需求將導致產業重新洗牌。他建議投資者應尋求那些資產負債表穩健、具備定價權且負債水準較低的公司。
在資本市場表現上，各企業受到的影響不一。全球最大的能源儲存公司之一陽光電源在衝突初期股價曾飆升，但隨後因業績因素回落。風電設備製造商如金風科技與明陽智能近期股價則出現下跌。
相較之下，電池龍頭寧德時代與電動車巨頭比亞迪在香港市場的表現則相對強勁，分別上漲約 28% 與 8%。
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