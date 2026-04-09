鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 17:40

隨著美伊衝突為全球石油與天然氣市場注入極端的波動性，全球各國正展開一場確保能源安全的競賽。德意志銀行 (Deutsche Bank) 私人銀行部門新興市場投資長 Jacky Tang 指出，在這場地緣政治動盪引發的能源結構轉型中，中國憑藉其在清潔能源技術領域的領先地位，正成為最大的受益者。

地緣政治動盪加速亞洲能源轉型

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目前的衝突使得中東地區的能源供應充滿不確定性。雖然曾有短期停火協議提出重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，但中東地區局勢依然反覆且脆弱，伊朗官方甚至表示因停火條件遭破壞，繼續與美國談判已「不合情理」。這種持續的不穩定性迫使身為中東石油最大進口地區的亞洲各國——特別是日本、南韓與印度——必須重新調整其能源結構。

Tang 分析指出，長遠來看，「所有人都知道」全球已無法再依賴石油。當這些亞洲國家尋求能源多元化以降低對中東能源的依賴時，實現轉型所需的關鍵設備與技術，將不可避免地來自中國。做為全球最大的清潔技術生產國，中國在協助各國政府完成能源轉型的過程中，處於獨一無二的戰略位置。

中國自身的能源韌性與轉型成就

儘管智庫 Bruegel 曾指出，中國對伊朗石油進口的依賴對其能源戰略是一項考驗，但數據顯示，中國已建立了強大的內部緩衝機制。過去十年中，中國大規模的再生能源建設顯著降低了其受能源價格衝擊的風險。

根據 Ember 的報告，低碳能源目前已占中國發電量近 40%，較十年前的 25% 大幅提升。

巴克萊銀行 (Barclays) 的數據更顯示，再生能源已占中國裝機容量近一半，石油與天然氣在中國電力生產中僅扮演「次要角色」。

此外，隆奧銀行 (Lombard Odier) 也指出，中國長期專注於電氣化以及戰略石油儲備的積累，為其提供了應對油價波動的有效短期緩衝。

清潔技術產業的「適者生存」

雖然外部需求強勁，但中國國內清潔技術產業的競爭極其激烈。Tang 預測，新一波的再生能源需求將導致產業重新洗牌。他建議投資者應尋求那些資產負債表穩健、具備定價權且負債水準較低的公司。

在資本市場表現上，各企業受到的影響不一。全球最大的能源儲存公司之一陽光電源在衝突初期股價曾飆升，但隨後因業績因素回落。風電設備製造商如金風科技與明陽智能近期股價則出現下跌。