英法拒參戰 川普嗆歐洲盟友：美國不會再幫你們 「自己去打仗」

鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 04:30

美國總統川普周二 (31 日) 公開抨擊英國與法國未參與對伊朗軍事行動，直言美國「未來不會再幫助你們」，並要求盟友自行承擔安全責任，引發跨大西洋關係緊張升溫。

（圖：Shutterstock)

川普在社群平台發文表示，法國拒絕讓載有軍事補給、前往以色列的飛機飛越其領空，批評法方「非常不合作」，並強調美國將「記住這件事」。他同時點名英國，指其拒絕參與對伊朗軍事行動，並在發文中呼籲各國直接前往荷姆茲海峽確保能源通道暢通。

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川普表示，受到荷姆茲海峽封鎖影響而無法取得航空燃料的國家，例如英國，應考慮向美國購買能源，或自行採取行動奪回航道控制權。他更直言，各國「應學會自己作戰」，因為美國不會再像過去一樣提供協助，並稱伊朗已被「大幅削弱」，最困難的階段已經過。

美國國防部長 Pete Hegseth 隨後在記者會上呼應川普立場，表示確保荷姆茲海峽航運安全不應僅由美國海軍承擔，其他國家也應「挺身而出」。他並點名英國皇家海軍，暗示其具備相關能力，應參與行動。

Hegseth 指出，美軍目前的核心目標仍包括削弱伊朗海軍力量，但重新開放航道並非單一國家的責任。他強調，各國應重視川普的發言，「開始學習為自身安全負責」。

荷姆茲海峽自 2 月底戰事爆發以來幾乎全面封鎖，該航道為全球能源運輸要道，承載約五分之一的石油與天然氣供應。封鎖導致波斯灣油氣運輸幾近停滯，多艘試圖通行的油輪遭到攻擊。最新消息顯示，一艘滿載原油的科威特油輪在阿聯杜拜港外錨地遭襲，凸顯航運風險持續升高。

川普政府先前曾預測戰事將在數日內結束，但目前已延長至數周。川普近期在對伊朗政策上呈現強硬與緩和並存的態度，一方面釋出可能達成和平協議的訊號，另一方面則警告若伊朗未能迅速重新開放荷姆茲海峽，美方將擴大攻擊範圍，甚至包括民用能源基礎設施，如海水淡化廠。

此外，川普也對北大西洋公約組織表達不滿，批評該軍事聯盟未能在此次衝突中支持美國，稱其「犯下嚴重錯誤」。他並表示，這場危機成為檢驗盟友承諾的「重大測試」，但結果令人失望。