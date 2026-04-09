鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 15:20

根據日本內閣府發布的最新報告，受到伊朗戰爭爆發及中東局勢持續惡化的影響，日本 3 月份的消費者信心出現自新冠疫情初期以來的最大跌幅。

中東衝突引發能源危機 日本3月消費者信心創疫情以來最大跌幅(圖:shutterstock)

數據顯示，二人以上家庭的消費者信心指數從 2 月份的 39.7 驟降至 3 月份的 33.3，這是自 2020 年 4 月以來最顯著的下滑，也創下去年中旬以來的最低水準。

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此次信心潰散的主因在於美國與伊朗之間的衝突，這已嚴重威脅日本家庭的情緒，並可能阻礙日本消費市場的復甦。

在調查的細分項目中，所有指標均呈現全面惡化。其中，整體生活指數從 39.5 降至 29.7，收入增長預期從 42.3 降至 39.8，就業環境預期從 46.3 跌至 37.6，購買耐久財的意願從 33.7 跌至 26.0。

此外，由於能源價格上漲和通膨隱憂，日本家庭對物價上漲的預期比例從 2 月的 85.6% 飆升至 93.1%，創下去年 9 月以來的新高。

由於日本高度依賴從中東進口天然資源，當地緊張局勢導致的油價飆升將重創日本經濟。上個月，日本汽油價格一度創下 30 年來的新高，雖然政府隨後提供補貼，但物價壓力仍未緩解。若荷姆茲海峽的航運無法及時恢復正常，經濟受損的程度將持續擴大。