鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
面對中東衝突引發的通膨加速及全球貿易緊張局勢，泰國央行總裁維泰 (Vitai Ratanakorn) 周四 (9 日) 表示，央行將盡可能長時間地將利率維持在現行水準，以支持國家經濟發展。
儘管燃油價格上漲和供應鏈中斷必然會推高通膨，但維泰強調，調升利率並無法抑制這類供給側驅動的通膨，反而可能損害國內需求。
泰國目前正面臨能源成本上升與貿易緊張的雙重打擊。維泰指出，若中東衝突能迅速解決，泰國今年的經濟成長率可能放緩至 1.7%；但若衝突持續到六月，經濟成長率恐進一步走弱至 1.3%，均低於戰前預測的 1.9%。
對此，總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 向國會表示，新政府將優先採取措施應對戰爭帶來的經濟挑戰，並協助數百萬民眾應對生活成本上漲的問題。
針對因能源市場衝擊而產生的通膨飆升，泰國央行官員釋出將採取「視而不見」策略的訊號。雖然政府近期將零售柴油價格調升約 70%，導致物價壓力顯現，但央行認為目前的通膨壓力主要來自外部與成本推動，而非內部需求過熱。
大華銀行 (UOB) 經濟學家對此表示認同，認為央行不應採取廣泛的利率變動，而應透過針對性的債務減免與信用支持來穩定經濟。目前預計整體通膨率將在今年回到 1% 至 3% 的目標區間，早於先前預計的 2027 年。
為了穩定泰銖走勢並減少其與黃金價格的關聯性，泰國央行正考慮調降黃金投機交易的每日門檻 (目前為 5000 萬泰銖)，以提升監管成效。維泰表示，自三月實施交易限制以來，投機行為已有所下降。此外，身為銀行業監管機構，泰國央行計畫調整銀行及消費金融公司的金融服務收費結構，預計在與利益相關者協商後，最快於下個月實施。
泰國央行自 2024 年底開啟寬鬆周期以來，已累計降息 150 個基點。今年二月，貨幣政策委員會意外降息 25 個基點至 1%，創下 2022 年九月以來新低。下一場政策會議預定於 4 月 29 日舉行，市場將密切關注央行在穩定總體經濟與應對地緣政治風險間的進一步布局。
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