鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 19:50

面對中東衝突引發的通膨加速及全球貿易緊張局勢，泰國央行總裁維泰 (Vitai Ratanakorn) 周四 (9 日) 表示，央行將盡可能長時間地將利率維持在現行水準，以支持國家經濟發展。

儘管燃油價格上漲和供應鏈中斷必然會推高通膨，但維泰強調，調升利率並無法抑制這類供給側驅動的通膨，反而可能損害國內需求。

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經濟成長前景憂慮加深

泰國目前正面臨能源成本上升與貿易緊張的雙重打擊。維泰指出，若中東衝突能迅速解決，泰國今年的經濟成長率可能放緩至 1.7%；但若衝突持續到六月，經濟成長率恐進一步走弱至 1.3%，均低於戰前預測的 1.9%。

對此，總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 向國會表示，新政府將優先採取措施應對戰爭帶來的經濟挑戰，並協助數百萬民眾應對生活成本上漲的問題。

採取「視而不見」策略應對通膨

針對因能源市場衝擊而產生的通膨飆升，泰國央行官員釋出將採取「視而不見」策略的訊號。雖然政府近期將零售柴油價格調升約 70%，導致物價壓力顯現，但央行認為目前的通膨壓力主要來自外部與成本推動，而非內部需求過熱。

大華銀行 (UOB) 經濟學家對此表示認同，認為央行不應採取廣泛的利率變動，而應透過針對性的債務減免與信用支持來穩定經濟。目前預計整體通膨率將在今年回到 1% 至 3% 的目標區間，早於先前預計的 2027 年。

加強金融監管與匯率穩定

為了穩定泰銖走勢並減少其與黃金價格的關聯性，泰國央行正考慮調降黃金投機交易的每日門檻 (目前為 5000 萬泰銖)，以提升監管成效。維泰表示，自三月實施交易限制以來，投機行為已有所下降。此外，身為銀行業監管機構，泰國央行計畫調整銀行及消費金融公司的金融服務收費結構，預計在與利益相關者協商後，最快於下個月實施。