鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-09 10:01

有消息稱三星電子中國戰略將進行調整，未來可能只保留手機和記憶體業務，重心轉向記憶體等半導體業務。此外，三星電子在中國的家電業務不斷收縮，今年下半年可能改成代理制。

據《第一財經》周三（8 日）報導，奧維睿沃（AVC Revo）總經理陳慧表示，三星電子預計今年下半年在中國市場的白電業務（冰箱、洗衣機等）將從自營模式改為代理模式；黑電業務（電視 + 顯示器）也有可能變成代理模式，尚待確認；業界消息稱三星顯示器中國代理商已暫停出貨。

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一位業界人士透露，2014 年、2015 年左右，三星在中國一年銷售彩電約 30 億美元、生活電器約 10 億美元、手機約 200 多億美元。相比十多年前，三星電子 2026 年在中國的經營計畫中，彩電的銷售目標接近峰值時期 5%，白電等生活電器的銷售目標約峰值時期 1%。

中國本土品牌崛起，以及在高階市場擴張，三星在中國家電市場的市佔率處於下滑狀態。今年 3 月，三星電子在近幾年中首次缺席 2026 年中國家電及消費電子博覽會。

奧維雲網（AVC）的數據顯示，2026 年以來，截至 4 月 5 日，三星在中國彩電、冰箱、洗衣機市場線下渠道銷售額的市佔率分別為 3.62%、0.41% 和 0.38%，分別居第 5、第 14、第 15 名。

「三星在中國的家電業務正在收縮，」一位華東家電零售商說，「我們只與三星電視有合作，而且銷量不大」。

一位西北家電零售商則透露，他們與三星中央空調有合作，他們跟三星電視的合作兩年前已停止。

不過，一位業界資深人士認為，三星集團在中國的產業布局很廣，單純從三星電子在中國整機銷售的情況來推測三星中國戰略調整，可能有點以偏概全。

今年第一季，三星電子因記憶體價格大漲而利潤超過預期，但家電業務盈利承壓。目前三星電子在中國正加碼發展半導體業務。