鉅亨網編輯林羿君 2026-04-08 09:58

日本經通膨調整後的實質薪資增幅創下 2021 年以來最快，進一步強化日本央行（日銀，BOJ）最快可能於本月升息的政策基礎。

日本厚生勞動省週三公布，2 月實質薪資年增 1.9%，連續第二個月成長，高於市場預期的 1.3%；名目薪資則年增 3.3%，亦優於預估的 2.7%。

‌



其中，基本薪資年增 3.3%，為近 34 年最大增幅；若採排除獎金與加班費、並避免抽樣誤差的穩定指標，全職勞工薪資成長 3.1%，為 2016 年有可比數據以來最大升幅。

薪資成長是日本央行觀察的關鍵指標之一，目標在於確認薪資提升能否帶動消費，進而推動由需求主導的物價上漲。近期實質薪資轉正，部分受惠於冬季公共事業補貼帶動通膨降溫，但隨補貼逐步退場，加上中東局勢推升油價，未來數月通膨可能再度回升。

住友商事全球研究首席經濟學家鈴木將之指出，雖然目前看來通膨放緩的貢獻較大，但名目薪資維持在 3% 以上仍是實質性的利多，基於現狀，日本央行在 4 月份升息並不令人意外。

截至 2025 年為止，日本通膨平均已連續四年高於日本央行設定的 2% 目標，期間國內消費動能不一，主因是家計單位為了應對食品等必需品價格上漲而削減非必要支出。然而，週三數據展現出的薪資強韌趨勢，提振了市場對國內需求前景的信心。

日本最大工會聯合會（Rengo）上週報告指出，在春鬥年度薪資談判中，截至 4 月初勞工已爭取到 5.09% 的加薪幅度，這與去年創下 30 多年來最高增幅的表現相去不遠。

利率市場方面，隔夜交換利率（OIS）已反映約 60% 機率，日本央行將於 4 月 28 日會議升息 1 碼。彭博經濟研究經濟學家木村太郎表示，日本基本薪資增長之強勁令人意外，這將使日本央行更有信心在 4 月 27 日至 28 日的會議上推進升息。

在上月維持政策不變後，日本央行總裁植田和男表示，未來將密切觀察薪資談判結果與企業訂價行為，以判斷「薪資—物價循環」是否已形成。

日銀週一 (6 日) 發布的地區經濟報告也顯示，雖然薪資與價格計畫大致與去年一致，但企業對前景的擔憂正在增加。信金中央金庫研究員上個月的調查指出，約 45% 的中小企業今年並未加薪，許多企業將原因歸咎於對未來經商環境的擔憂。

此外，薪資成長是否能有效轉化為消費仍有疑問。2 月家庭支出降幅超出預期，即使實質薪資已轉為正成長，也顯示日本內需仍處於相對脆弱的狀態。