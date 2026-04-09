鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-09 08:21

美國與伊朗停火後，以色列周三（8 日）大規模空襲黎巴嫩，造成上千人死傷。黎巴嫩總理納瓦夫 · 薩拉姆宣布，4 月 9 日為全國哀悼日，悼念在以色列空襲中遇難的平民。

以色列空襲一天上千人死傷，黎巴嫩宣布4/9全國哀悼。（圖：Shutterstock）

據黎巴嫩《國家通訊社》報導，薩拉姆表示，所有公共行政部門、機構和市政部門將關閉，並降半旗致哀。他還向遇難者家屬表示慰問。

‌



薩拉姆強調，他將繼續與阿拉伯國家領導人和國際官員保持聯繫，調動一切政治和外交力量，制止以色列的襲擊。

以色列國防軍當天下午稱，以軍在 10 分鐘內對黎巴嫩首都貝魯特、東部貝卡谷地和黎南部 100 多個黎巴嫩真主黨指揮中心及軍事目標發動空襲。這是以色列 2 月 28 日對伊朗發起軍事行動以來在黎巴嫩境內最大規模空襲。

薩拉姆指出，以軍空襲擊中「和平、手無寸鐵的平民」。空襲過後的現場影片和照片顯示，許多居民樓和商戶成為廢墟。

據黎巴嫩民防部門通報，以色列當天對黎巴嫩各地發動的大規模空襲造成至少 254 人死亡、1,165 人受傷。這是 3 月初以黎戰火重燃以來，黎巴嫩單日傷亡人數最多的一天。