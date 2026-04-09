以色列空襲一天上千人死傷 黎巴嫩宣布4/9全國哀悼
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國與伊朗停火後，以色列周三（8 日）大規模空襲黎巴嫩，造成上千人死傷。黎巴嫩總理納瓦夫 · 薩拉姆宣布，4 月 9 日為全國哀悼日，悼念在以色列空襲中遇難的平民。
據黎巴嫩《國家通訊社》報導，薩拉姆表示，所有公共行政部門、機構和市政部門將關閉，並降半旗致哀。他還向遇難者家屬表示慰問。
薩拉姆強調，他將繼續與阿拉伯國家領導人和國際官員保持聯繫，調動一切政治和外交力量，制止以色列的襲擊。
以色列國防軍當天下午稱，以軍在 10 分鐘內對黎巴嫩首都貝魯特、東部貝卡谷地和黎南部 100 多個黎巴嫩真主黨指揮中心及軍事目標發動空襲。這是以色列 2 月 28 日對伊朗發起軍事行動以來在黎巴嫩境內最大規模空襲。
薩拉姆指出，以軍空襲擊中「和平、手無寸鐵的平民」。空襲過後的現場影片和照片顯示，許多居民樓和商戶成為廢墟。
據黎巴嫩民防部門通報，以色列當天對黎巴嫩各地發動的大規模空襲造成至少 254 人死亡、1,165 人受傷。這是 3 月初以黎戰火重燃以來，黎巴嫩單日傷亡人數最多的一天。
美國和以色列政府稱，美伊停戰協議不包含黎巴嫩。伊朗當天說，以色列空襲黎巴嫩，違反停火協議，荷姆茲海峽已再度關閉。伊朗總統佩澤希齊揚表示，黎巴嫩實現停火是伊朗提出的停戰條件之一。
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