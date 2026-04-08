鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 06:00

在美伊戰事瀕臨失控之際，巴基斯坦發動一場關鍵的深夜外交斡旋，成功促成暫時停火並推動雙方走向談判。多名知情人士透露，在最後關頭前數小時，談判幾近破裂，若非緊急介入，衝突可能進一步升級。

消息指出，在美國總統川普設定的最後期限逼近之際，巴基斯坦展開「最後一搏」外交行動，穿梭於華府與德黑蘭之間傳遞訊息。川普此前曾警告，若當晚戰事未能停止，「整個文明將面臨毀滅」，使談判壓力急劇升高。

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此次危機起於伊朗對沙烏地阿拉伯一處石化設施發動攻擊，引發利雅德強烈不滿，幾乎摧毀此前數週的秘密外交努力。知情人士指出，在數小時「緊張到令人窒息」的磋商過程中，談判一度「幾乎死亡」，最終伊朗同意在無前提條件下接受暫時停火，並進入後續談判。

巴基斯坦此次斡旋涉及多方高層直接聯繫，包括川普、副總統 J.D. 范斯 (JD Vance)、美國特使 史蒂夫 · 威特科夫 (Steve Witkoff)，以及伊朗外長 阿巴斯 · 阿拉格奇 (Abbas Araqchi) 與革命衛隊高層 艾哈邁德 · 瓦希迪 (Ahmad Vahidi)。在川普宣布突破前數分鐘，他仍與巴基斯坦陸軍參謀長 阿西姆 · 穆尼爾 (Asim Munir) 通話，顯示協商緊迫程度。

在斡旋過程中，巴基斯坦一方面對伊朗攻擊沙國表達「前所未有的憤怒」，另一方面則向美方施壓，要求約束以色列對伊朗的軍事行動。消息人士指出，伊朗之所以對談判持保留態度，部分原因在於以色列持續攻擊伊朗石化設施，使德黑蘭認為無法在壓力下進入談判。

巴基斯坦隨後向華府傳達，以色列行動正危及和平進程，若不加以限制，將難以說服伊朗重返談判桌。在獲得美方對以色列行動將有所節制的保證後，伊朗最終同意無條件停火。

以色列方面消息人士指出，軍方原本反對與伊朗達成協議，認為可透過軍事行動取得更多戰略成果，但最終仍選擇支持川普決策。一名以色列官員表示，停火協議並未包含永久結束戰爭、解除制裁或對伊朗提供補償等條款，未來談判中，美方將要求伊朗交出核材料、停止濃縮鈾活動並消除彈道飛彈威脅。

在停火敲定前夕，巴基斯坦總理夏巴茲 · 謝里夫 (Shehbaz Sharif) 於午夜前公開呼籲各方遵守停火，以確保和平進程啟動。知情人士指出，此舉是在雙方已原則同意停火後的協調動作，用以鎖定協議成果。

整個談判過程圍繞一項包含 15 點內容的美方提案展開，核心議題包括停火形式以及後續談判框架。外交人士透露，伊朗在談判中提出要求承認其對荷姆茲海峽的主權，以及維持核能發展權與區域防務合作權利，這些主張被認為難以被美方接受。

巴基斯坦方面表示，雙方代表團預計將於周四抵達 伊斯蘭馬巴德 展開談判。消息指出，伊朗代表團將由阿拉格奇與國會議長 穆罕默德 · 巴蓋爾 · 卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf) 領軍，美方則可能由范斯代表。不過白宮新聞秘書 卡羅琳 · 李維特 (Karoline Leavitt) 表示，面對面會談仍在討論中，最終安排須待總統正式宣布。

知情人士指出，整個過程中最困難的部分，是說服伊朗在未提出條件前接受停火。直到最後時刻，德黑蘭仍堅持先提出自身要求，但最終在斡旋壓力下讓步。當川普宣布停火、巴基斯坦發出邀請時，伊斯蘭馬巴德天色已近破曉。