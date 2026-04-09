鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 14:10

人工智慧 (AI) 競賽仰賴強大的運算能力來建構與運行日益複雜的模型，這也推動對晶片的激烈競爭。Needham 分析師 Laura Martin 表示，Google 擁有自研晶片，可能讓其在 AI 競爭中領先對手。

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十多年來，Google 與博通共同開發張量處理器 (TPU)。這些晶片不僅支撐 Alphabet 的搜尋與 YouTube 演算法，也為其 Gemini AI 模型提供運算能力。

儘管其他雲端巨頭也在發展自研晶片，並搭配輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 處理器使用，但 Martin 引用 Epoch AI 的研究指出，Google 所使用的 AI 晶片中，自家 TPU 占比相當高。

再加上向輝達採購的晶片，Epoch 認為 Google「很可能是全球最大的 AI 算力持有者」。

Martin 指出，自行設計晶片也讓 Google 能有效控制成本，因為不必向外部購買昂貴的運算資源。

Epoch 數據顯示，自 2024 年第一季以來，Google 在晶片持有量方面的優勢持續擴大。

除了晶片外，Google 還擁有垂直整合的 AI 基礎設施系統，使其在整體 AI 部署算力上「明顯領先」其他大型雲端競爭對手。

Martin 認為，Google 在 AI 晶片上的領先優勢是「對股東而言的重要隱藏資產」，未來 24 個月有望推動市場預估上修。她給予 Alphabet 股票買進評級，目標價為 400 美元。該股周三收漲 3.9%，收在 317.32 美元。

Martin 認為，Google 從晶片、基礎設施到 AI 模型的全端 (full-stack) 布局，使其能更快改進模型、降低運行成本，同時提升變現能力。

她表示，「我們看到一個飛輪效應：更多算力帶來更好的大型語言模型輸出，進而提升使用量，並支持進一步投資。」