鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 06:23

這家晶片公司股價周三 (8 日) 收盤大漲 11.4%，在當日強勢上漲的市場中，表現位居標普 500 成分股第二名。美國與伊朗達成停火協議，整體提振股市表現，而人工智慧 (AI) 硬體類股在投資人資金重新回流至風險性資產下，漲幅尤其亮眼。

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根據道瓊市場數據，英特爾股價當天收在 58.95 美元，為 2021 年 4 月 23 日以來最高收盤價。

過去六個交易日，英特爾股價累計上漲 43.1%，創下 2025 年 2 月以來最大六日漲幅，部分反映市場對公司與馬斯克 (Elon Musk) 旗下晶片製造新創合作的樂觀預期。

Mahoney 資產管理公司執行長 Ken Mahoney 表示，「當利多消息持續累積，不論是個股還是整體市場，英特爾就像一個蓄勢待發的彈簧。」他補充，即使市場再度轉弱，英特爾仍可能維持緩步上漲的趨勢。

分析師認為，英特爾周三的強勁漲勢，也與市場持續看好其在協助特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 與 SpaceX 推動大型晶片製造計畫 Terafab 中的角色有關。馬斯克希望 Terafab 具備每年生產 1 太瓦 (terawatt) 運算能力的製造規模，雙方於周二稍早宣布合作。

Explosive Options 分析師 Bob Lang 指出，Terafab 合作讓英特爾在未來 AI 發展中占據「重要版圖」，同時強化其晶圓代工業務的正當性，並有助吸引更多大型合作夥伴與客戶。

另一項近期利多，是英特爾上周宣布將回購 Apollo Global Management 在其愛爾蘭 Fab 34 相關合資企業中的持股。華爾街普遍看好此舉，認為這可能預示英特爾將進一步強化對獲利能力的掌控。