鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 08:49

人工智慧公司 OpenAI 在籌備首次公開募股 (IPO) 之際，計劃保留部分股份給一般散戶投資人，顯示其資本市場策略將不同於過去多數矽谷企業。

公司財務長莎拉 · 弗萊爾 (Sarah Friar) 表示，OpenAI 在最新一輪融資中已開始測試散戶參與，並觀察到「極為強勁」的需求，因此在未來上市時「肯定」會預留一定比例給個人投資者。

‌



弗萊爾指出，人工智慧產業需要建立廣泛信任，讓更多人參與股權結構是重要一環，「不能只讓少數人受益，而將其他人排除在外」。她並提及自己過去在 Block(SQ-US) (前身為 Square) 擔任財務長時，曾在 IPO 中透過直接銷售計畫讓中小商家參與，也引用馬斯克 (Elon Musk) 在特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 的模式，強調品牌型企業更適合吸引散戶投資。

市場消息指出，SpaceX 最快可能於 6 月上市，並計劃保留近 30% 股份給散戶。弗萊爾表示，「每個人都想擁有一家火箭公司的一部分，我希望大家也想擁有 ChatGPT 的一部分」，凸顯 OpenAI 作為消費級品牌的吸引力。

在近期融資中，OpenAI 原本計劃透過摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 與 高盛 (GS-US) 等銀行，向散戶募資 10 億美元，但最終募資金額達原計畫的三倍，創下上述銀行史上最大規模的私募交易之一。據透露，在開放投資人查閱財務資料期間，甚至有銀行系統因流量過大而當機。

OpenAI 最新估值已達 8520 億美元，來自規模達 1220 億美元的募資案，高於今年 2 月公布的 1100 億美元估值。弗萊爾表示，隨著公司規模擴大，持續透過股權融資已不具效率，「在我們這個規模下，一直募股權資金並不合理」，未來將轉向可轉換債與投資級債務等多元融資工具。

她強調，算力已成為 AI 競爭的核心資產，公司計劃未來五年投入 6000 億美元於半導體與資料中心建設，以支撐模型訓練與推理需求。「算力是最重要的競爭武器，也是推動營收與現金流成長的關鍵」。

在業務結構方面，企業客戶正快速成長。公司營收長丹妮絲 · 德雷瑟 (Denise Dresser) 表示，企業業務目前已占總營收 40%，預計今年底將達 50%，並在 2026 年與消費者業務規模持平。她指出，企業客戶已從單純提升生產力，進一步轉向使用 AI 代理系統執行任務。